Slováci išli do kolien: Odhŕňať sneh na nový cyklochodník alebo na električkovú trať? Toto odkazujú primátorovi Vallovi

Ilustračné foto (Zdroj: TASR / Daniel Veselský)

Hlavné mesto so začiatkom nového školského roka zaviedlo viaceré zmeny pre vodičov. K jednej z výrazných došlo na nábreží a Dostojevského rade, kde začala platiť nová organizácia dopravy. Dôvodom je aj nová cykloinfraštruktúra, ktorú mesto vybudovalo medzi Mostom SNP a Šafárikovom námestím. Pre vozidlá zostáva po novom v tomto úseku jeden jazdný pruh v každom smere. Zrušené sú ľavé odbočenia cez električkovú koľaj na Kúpeľnú ulicu a Fajnorovo nábrežie, pretože spôsobovali zdržania pre ostatné vozidlá, poznamenal hovorca Bratislavy Peter Bubla. V úseku na Dostojevského rade medzi Landererovou ulicou a Šafárikovom námestím sa zároveň mení značenie jazdných pruhov a pribudol zmiešaný bus-cyklo pruh.

(Zdroj: Facebook/ Matúš Vallo má rád Bratislavu)

So zmenou organizácie dopravy však nastávajú aj mnohé otázky. Tie sa týkajú najmä zimnej údržby, ktorá v nasledujúcich dňoch bude zrejme viac, ako aktuálna. Podľa SHMÚ má totiž v sobotu snežiť už aj na území hlavného mesta. Nastáva preto otázka, na ktorú stranu by sa v prípade súvislej vrstvy snehu mal na nábreží odhŕňať sneh. Na túto problematiku sme sa na sociálnej sieti opýtali čitateľov. "Ak nasneží v Bratislave, na ktorú stranu by sa mal odhŕňať sneh na Vajanského nábreží? Na električkovú trať, alebo na najväčšiu cykloinfraštruktúru v Bratislave?" znela otázka.

Bratislavčania vzali celú záležitosť s humorom. "Na jeho hlavu sprostú, keď takú ch.jovinu aj vymyslel!!!! Všetko jazdí v jednom pruhu, dokonca aj vláčik Blaváčik, ktorý ide astronomických 20km/h!!! A všetci poslušne za ním…cyklistu som na tom úžasnom červenom koberci ešte nevidel…a keby tam aj bol, 90% ľudí si pri odbočovaní vpravo ani neuvedomí, že križuje cyklotrasu a že tam môžu nejakého zablúdenca zraziť dole," napísal Miroslav. Naopak, Mária navrhuje, aby sa všetken sneh z ľavého jazdného pruhu zhrnul na cyklochodník. A to z jednoduchého dôvodu. "Prvý urobí stopu a hor sa na bežky!" napísala humorne. Monika si myslí, že v prípade, ak pluh bude prechádzať cez Vajanského nábrežie, tak možno so snehom "zoberie" aj obrubníky z cyklochodníka. Následne navrhuje, aby z nich pred Primaciálnym palácom, v ktorom sídli magistrát hlavného mesta, postavili domček na odkladanie bicyklov.

(Zdroj: Reprofoto - Facebook / Topky.sk)

"Určite to treba odhrnúť na električkovú trať. V žiadnom prípade nie na cyklotrasu. Tie davy cyklistov čo tam denne prechádzajú by boli znevýhodnené," napísal Martin ironicky. Tip primátorovi Matúšovi Vallovi poslal aj Peter. Ten odporúča, aby všetken napadnutý sneh rovno roztápali plameňometom. "No nebude sa odhŕňať. Prečo by sa zrazu malo začať odhŕňať?" pýta sa Marián.

(Zdroj: Reprofoto - Facebook / Topky.sk)

(Zdroj: Reprofoto - Facebook / Topky.sk)

Najviac však diskutujúci odporúčali, aby pracovníci zimnej údržby sneh z Vajanského nábrežia odviezli na iné miesto - a to pred bratislavský magistrát. A čo vy - na akú stranu by ste navrhovali sneh odhŕňať?