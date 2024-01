Na bratislavský cyklopruh si posvietila aj polícia: Potvrdila to najhoršie, hrozí nebezpečenstvo! Reakcia magistrátu

Nové cyklopruhy na Vajanského nábreží v Bratislave (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Na novú cykloinfraštruktúru hlavného mesta sa od jej vybudovania znáša veľká vlna kritiky. Tá je do značnej miery opodstatnená, čo potvrdil aj dopravný inšpektorát, ktorý si posvietil na úzke pruhy na Vajanského nábreží. Podľa zistení sú v rozpore s normami. Mesto sľubuje nápravu.

Hlavné mesto so začiatkom nového školského roka zaviedlo kvôli novej cykloinfraštruktúre výraznú zmenu pre vodičov medzi Mostom SNP a Šafárikovom námestím. Na mieste, kde sa cyklopruh zužuje, zúžili aj jazdné pruhy pre vozidlá. To spôsobuje problém pre veľké autobusy MHD. Upozornila na to televízia Markíza.

archívne video

Vallo tvrdí, že cyklotrasa na Vajanského nábreží je dôležitou súčasťou cyklistickej infraštruktúry (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Autobusy sú široké dva a pol metra a zhruba toľko má aj jazdný pruh. Často tak vchádzajú do pruhu pre bicykle a úsek sa tým stáva nebezpečný. Občiansky aktivista preto upozornil krajský dopravný inšpektorát a polícia premerala viacero úsekov na Vajanského nábreží.

Magistrát vychádzal zo zlých pôvodných plánov

V pôvodných plánoch vraj odbočovací pruh meral vyše tri metre. Skutočná šírka však bola len dva metre a 60 centimetrov. "Plán sme preto aktualizovali. Po novom bude šírka v tomto úseku 2,75 metra, čo je šírka zosúladená s realitou a zároveň v súlade s predpismi,“ uviedol pre televíziu hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Zobraziť galériu (2) Cyklokoalícia vyvracia kritiku na cyklotrasu na bratislavskom dunajskom nábreží (Zdroj: Facebook/Cyklokoalícia)

Bude mať cyklopruh ešte význam?

Občiansky aktivista, ktorý na problém upozornil, mesto vyzval, aby projekt zrušilo. Ak rozšíria cestu na úkor cyklopruhu, stratí podľa neho v tomto úseku význam. Magistrát však odkázal, že po odstránení chýb bude úsek bezpečný pre všetky druhy dopravy.