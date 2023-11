Výplatné pásky nemajú ostávať v tajnosti, zverejňovanie zárobkov vám môže pomôcť: TAKTO to funguje

(Zdroj: Getty Images)

Michal Páleník z Inštitútu pre zamestnanosť tvrdí, že podľa amerického Národného úradu pre ekonomický výskum bývajú zamestnanci firiem, v ktorých je zakázané hovoriť o platových podmienkach, častokrát menej spokojnejší ako tí, ktorí sa o svoje príjmy môžu podeliť.

Na Slovensku existuje transparentnosť príjmu iba do istej miery, píše portál RTVS. „Firmy musia v inzerátoch zverejňovať výšku príjmu. Zamestnanci teda zistili, že si môžu pýtať viac peňazí, keď spoločnosť ponúka o niekoľko desiatok percent vyššiu mzdu v inzeráte pri prijímaní nového pracovníka,“ vysvetlil Páleník.

Na západe sa za zárobky nehanbia

Západné krajiny sa dlhé roky pýšia svojou transparentnosťou a inak tomu nie je ani v tomto odvetví. Na sociálnych sieťach tak napríklad v Nemecku dobrovoľne zverejňujú a porovnávajú svoje príjmy. Do diskusie sa neváhajú zapojiť najrôznejší pracovníci, či už ide o upratovačov alebo doručovateľov či dokonca právnikov a lekárov. Podľa Páleníka by z hľadiska práva mohol podobný model fungovať aj na Slovensku.

Žiadna legislatíva neumožňuje zamestnávateľovi, aby svojmu zamestnancovi zakázal zverejňovať plat. „Zamestnanci môžu teda zverejniť svoju výplatnú pásku a zamestnávateľ s tým nemôže urobiť nič. Niektoré firmy mali kultúru, že o platoch sa nehovorí, ale zverejňovanie v inzerátoch to nabúralo,“ tvrdí expert.

Dodáva, že zverejňovanie miezd by mohlo prospieť aj verejnému sektoru. „Ak by začali učitelia, sestričky a lekári zverejňovať svoje platy, tak by sme sa dozvedeli, či sú naozaj také nízke. Napríklad lekárom výrazne stúpli platy, tie učiteľské tiež v posledných rokoch vzrástli, ale sestričiek je stále málo,“ dodal. Zverejňovanie platov by tak mohlo pomôcť pri vyjednávaní o lepších podmienkach.