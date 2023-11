AKTUÁLNE Matúš Šutaj Eštok si definitívne môže vydýchnuť: Opozícii sa ho odvolať nepodarilo!

(Zdroj: Topky)

Za Eštokov koniec hlasovalo 61 z prítomných poslancov. Proti bolo 75. Minister vnútra tak zostáva na svojej stoličke. "Opozičný cirkus sa skončil s očakávaným výsledkom. Idem ďalej pracovať na bezpečnom Slovensku, kde zákon platí rovnako pre každého," okomentoval na sociálnej sieti minister.

Podľa KDH minister vnútra rozdeľuje spoločnosť

Podľa minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podľa KDH neukončil chaos, ktorý sľuboval ukončiť. Jeho konanie rozdeľuje spoločnosť, prehlbuje konflikty a prináša hanbu na medzinárodnej úrovni. Poslanci Národnej rady za KDH preto hlasovali za jeho odvolanie. "Ministrovi stačilo len pár dní na to, aby svojimi krokmi a arogantným správaním presvedčil nás a aj celú verejnosť, že by mal vo svojej funkcii skončiť," uviedla v stanovisku šéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. Šutaj Eštok podľa nej neprináša sľúbený pokoj, poriadok a riadne demokratické fungovanie inštitúcií.

KDH kritizuje ministra aj za to, že nedokázal ukončiť vojnu v polícii a podľa hnutia sa vyhrážal sudcovi len preto, lebo nerozhodol tak, ako chcel on. "Minister bol síce akčný v hone na utečencov, ktorí neexistujú, no za celý čas vo funkcii nedokázal zdvihnúť telefón a zavolať šéfke Úradu na ochranu oznamovateľov," doplnila šéfka klubu hnutia.

Čistky vo vedení polície aj porušovanie zákona

Poslanci Národnej rady ukončili diskusiu k návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka dnes dopoludnia. Schôdza pritom začala ešte minulý štvrtok. V závere vystúpili opoziční poslanci, za navrhovateľov tiež šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a vystúpil aj poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD).

Opozícia chce Šutaja Eštoka odvolať pre čistky vo vedení polície aj pre porušovanie zákona. Opozícia trvá na vyslovení nedôvery, koalícia to odmieta. Vláda s návrhom na odvolanie nesúhlasí.