MIMORIADNE Exprezident policajného zboru Štefan Hamran zvažuje kandidatúru na prezidenta!

Štefan Hamran zvažuje kandidatúru na prezidenta. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ešte máme asi polroka do prezidentských volieb, no už teraz sa vynorilo niekoľko ľudí, ktorí buď ohlásili, alebo ešte sa len chystajú ohlásiť prezidentskú kandidatúru. Vo veľkom sa skloňuje predseda NR SR Peter Pellegrini a otvorene kandiduje už aj exminister Ivan Korčok, no v hre je šokujúco nové meno. Exprezident policajného zboru Štefan Hamran zvažuje kandidatúru!