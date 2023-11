Brutálne FOTO! Vodička vrazila do stromu, pri nehode zahynula mladá študentka: Chcela pomáhať iným, sebe nedokázala

(Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj)

JELENEC - Hrôzostrašná dopravná nehoda sa stala dnes ráno v katastri obce Jelenec.. Vodič auta dostal pravdepodobne šmyk a nezvládol riadenie, pričom narazil do stromu. O život prišla len 18-ročná spolujazdkyňa, ktorá študovala na strednej zdravotníckej škole v Nitre.

Archívne video: Dopravná nehoda na zjazde D3 medzi Žilinou a Strážovom

Dopravná nehoda na zjazde D3 medzi Žilinou a Strážovom (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Všetky záchranné zložky aktuálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa dnes stala na ceste I/65 v katastri obce Jelenec. Len 18-ročná vodička auta VW Golf pravdepodobne dostala šmyk a nezvládla riadenie.

(Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj)

"S vozidlom narazila do vozidla Seat Alhambra a následne do stromu. Pri dopravnej nehode žiaľ spolujazdkyňa z VW Golf utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a ďalšie dve sa zranili. Policajti vodičov podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom," potvrdila na sociálnej sieti nitrianska polícia. Presené príčiny ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

(Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Podľa našich informácií mala pri nehode zahynúť žiačka strednej zdravotníckej školy v Nitre. Na úžasnú študentku spomína aj jej profesor. "Dnes ráno ma zasiahla smutná správa ohľadne dopravnej nehody, pri ktorej zomrela žiačka našej strednej zdravotníckej školy v Nitre a ďalšie žiačky sú ťažko zranené. Vyjadrujem hlbokú úprimnú sústrasť celej rodine, spolužiakom, priateľom a modlím sa za uzdravenie zranených žiačok," napísal na sociálnej sieti.

(Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj)