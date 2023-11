Štvornásobný predseda vlády má za sebou návštevu Česka: Na jednom detaile si dáva vždy záležať

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Líder Smeru sa po predčasných parlamentných voľbách postavil už po štvrtýkrát na čelo vlády. K prvým krajinám, ktoré nový slovenský premiér už tradične navštevuje, patrí Česká republika. To dodržiava aj Robert Fico a aktuálnu návštevu u susedov absolvoval v piatok 24. novembra 2023. Jeho úplne prvá premiérska cesta sa uskutočnila 15. júla 2006. Aj keď odvtedy prešlo už 17 rokov, jednému doplnku zostáva verný.

Kým Robert Fico premiérske kreslo obsadil už po štvrtýkrát, jeho české náprotivky sa menili a tak ho počas jeho funkčných období prijali už štyria predsedovia vlád ČR. Všimnite si drobný detail, ktorý nechýbal ani pri jednom stretnutí a patrí k jeho imidžu od začiatku politickej kariéry.

Vzťahy SR a ČR narušil zub času, musíme im dať konkrétny obsah, tvrdí Robert Fico (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

24. november 2023 - prvú oficiálnu cestu do Česka pri svojom štvrtom pôsobení na čele vlády absolvoval v piatok

Česko-slovenské vzťahy sú do určitej miery narušené zubom času, vyhlásil Fico v Prahe po stretnutí so svojím českým partnerom Petrom Fialom. Dodal, že jeho prvá zahraničná cesta neviedla do Česka iba zo zdvorilosti. Obaja premiéri zvolili tmavé obleky a obaja vsadili aj na osvedčenú eleganciu v podobe vreckovky v saku.

8. jún 2016 - prvú cestu do susednej Českej republiky po tom, ako sa Fico stal predsedom vlády po tretí raz, skomplikovali zdravotné problémy

Pôvodne mal premiér na oficiálnu návštevu do Česka po obsadení premiérskeho kresla po tretí raz odcestovať už v apríli, no objavili sa uňho zdravotné problémy a krátko pred odletom bola cesta zrušená. Absolvoval ju až o dva mesiace neskôr, kedy sa v českej metropole konal Pražský európsky summit a summit krajín V4. Ešte pred jeho začiatkom sa stretol na rokovaní so svojím českým náprotivkom Bohuslavom Sobotkom.

20. apríl 2012 - do Česka sa vybral na prvú oficiálnu cestu aj ako dvojnásobný premiér

Pred jedenástimi rokmi absolvoval Fico svoju prvú oficiálnu návštevu v Česku ako dvojnásobný premiér po marcových predčasných parlamentných voľbách, v ktorých získal drvivú väčšinu. Prijal ho vtedajší český premiér Petr Nečas.

15. júl 2006 - premiérovú návštevu Česka v úlohe predsedu vlády absolvoval v lete pred 17 rokmi

Úplne prvá oficiálna cesta čerstvého predsedu vlády do Českej republiky sa uskutočnila v lete 2006 a s vtedajším českým premiérom Jiřím Paroubkom rokovali na štátnom zámku v Kolodějoch. Spoločných stretnutí či už v Česku alebo na Slovensku mali omnoho viac, no vreckovka v saku uňho nechýbala ani raz.

Vreckovka v saku nie je novodobým fenoménom. Už v minulosti ich nosili dobre oblečení muži. Rovnako ako klobúk a kravata nemohli chýbať vo výbave žiadneho elegána. Podľa módnych expertov by nemala mať úplne rovnakú farbu alebo vzor ako kravata. Je však dôležité, aby ladila s outfitom.

