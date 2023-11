Obrovský štrajk učiteľov: Toto tu za 30 rokov nebolo! Dotyční sa cítia podvedení, krokov vlády majú plné zuby

(Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Do pondelkového celodenného štrajku škôl v Česku sa podľa podpredsedníčky školských odborov Markéty Seidlovej zapojilo viac než 7200 materských, základných, ale aj stredných škôl, čo je približne 74 percent z nich. Podľa odborov ide o najväčší štrajk v českom školstve za posledných 30 rokov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Slávnostné udeľovanie ocenenia Roma Spirit 2023 v Košiciach (Zdroj: TASR/František Iván)

Zavreté školy na celý deň

Z ďalších škôl prišlo množstvo petícií, ktorými štrajk podporujú. Väčšina škôl sa však do štrajku zapojí tým, že zavrú na celý deň, iba menšia časť z nich pristúpi k symbolickému protestu. Školy podľa predsedu školských odborov Františka Dobšíka protestujú preto, lebo vláda podľa nich neplní svoje programové vyhlásenie, v ktorom školstvo označila za prioritu. "Ľudia, ktorí v školstve pracujú – od upratovačiek, školníkov, kuchárok, učiteľov, psychológov, pedagógov a riaditeľov škôl – to vnímajú inak a dali to najavo tým, že prácu úplne alebo čiastočne prerušili alebo nám vyjadrili podporu," povedal Dobšík.

Podpora od verejnosti, rodičov, ale aj študentov

Podporu majú podľa jeho slov aj od vysokých škôl, verejnosti, rodičov či od študentov. "Ide nám o to, aby vzdelávanie bolo naozaj prioritou," uviedol Dobšík s tým, že chcú, aby vzdelávací systém prinášal očakávanú kvalitu. Český premiér Petr Fiala vo svojom pondelkovom vyhlásení uviedol, že protesty škôl považuje za neodôvodnené. Vláda podľa neho robí kroky, ktoré vedú k zlepšeniu kvality školstva. "Do školstva neustále pridávame finančné prostriedky aj v týchto rozpočtovo mimoriadne zložitých dobách. Robíme to preto, lebo školstvo je pre našu vládu priorita," vyhlásil premiér. Mnoho vecí, ktoré zaznievajú vo verejnom priestore a ktoré majú vplyv aj na náladu riaditeľov a učiteľov na základných a stredných školách, sa podľa neho nezakladá na pravde.

Dnešní stávka mě mrzí, žádná vláda samozřejmě není ráda, když proti ní lidé protestují. O správnosti opatření, proti kterým se stávkující vymezují, jsem ale přesvědčený. Naší chybou tedy zřejmě je, že se nám o nutnosti penzijní reformy a konsolidace veřejných financí nepodařilo… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 27, 2023

Platy sú vysoké a rastú. V čom je teda problém?

Vládni politici tvrdia, že plnia sľuby z programového vyhlásenia a učitelia majú platy vo výške 130% priemerného zárobku v Česku. Web seznamzpravy.cz však vo svojej analýze uvádza, že je to hra s číslami. Prvým sklamaním učiteľov po podpísaní zákona o 130% platu učiteľov prezidentom Petrom Pavlom mal prísť potom, čo vysvitlo, že nejde o priemerný plat v hospodárstve tento rok, ale ide o priemerný plat v hospodárstve pred dvomi rokmi. „Väčšie navýšenie neumožňuje súčasná ekonomická situácia a spôsob financovania regionálneho školstva, ktorý v minulých piatich rokoch generoval každoročne navýšenie počtu pracovných úväzkov o sedem tisíc,“ zdôvodnila hovorkyňa českého ministerstva školstva Tereza Fojtová.

Do celej matematiky vstúpila aj inflácia, ktorá reálne platy za ostatné roky v podstate citeľne znížila. Ďalším dôvodom protestov je zvýšenie indexu PHmax v kombinácii s novými rozpočtovými pravidlami a zároveň nový rozpočet, v ktorom síce platy učiteľov budú rásť, no budú musieť obmedziť úväzky. To podľa odborov znamená, že sa zruší celá reforma školstva. Jej cieľom totiž bolo umožniť školám zlepšovať sa aj prostredníctvom delenia tried, rozširovania uplatňovania nových postupov a nových spôsobov vyučovania ako sú tandemové vyučovanie a podobne.