Kandidát Korčok prehovoril o kampani: Je to ťažké, takýto billboard ste ešte nevideli!

Korčok prehovoril o kampani. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Facebook/Ivan Korčok)

BRATISLAVA - Nie všetci kandidáti na prezidenta majú to "pohodlie", že sa môžu uchádzať o priazeň občanov do funkcie hlavy štátu priamo z vládnej či poslaneckej stoličky. Ich osud v kampani sa teda značne líši aj v tom, koľko peňazí vynaložia na kampaň a či ich vôbec vynaložiť chcú. Podľa exministra zahraničných vecí a kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka totiž pribudlo nenápadné finančné obmedzenie. Korčokov tím preto pripravil netradičný billboard.

Ivan Korčok Stav zberu podpisov v kampani za prezidenta SR (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Billboard, ktorý vlastne neexistuje

Korčok sa s billboardom pochválil na sociálnej sieti, no hneď v úvode krotí možné vášne. "Toto nie je reálny billboard, len fotomontáž, a niektorí ľudia sa pýtajú, prečo zatiaľ nevidia ani kampaň, ako ju poznáte. Keď odpovedám, uvedomujem si, že zrejme málo ľudí vie, ako to vlastne celé je," začína Korčok popisovať jeho útrapy ako nezávislého a občianskeho kandidáta.

(Zdroj: Facebook/Ivan Korčok)

Kampaň, ktorú si nemôže dovoliť, tichý zákon v parlamente

"Čo ale možno neviete je, že keby som aj mal neobmedzené zdroje (čo nemám), tak žiadnu takúto kampaň by som si nemohol dovoliť viesť," vysvetľuje bývalý minister z vlády Eduarda Hegera. Parlament totiž podľa Korčoka nenápadne zmenil zákon o finančnom limite na prezidentskú kampaň, ktorá sa po novom dostala na strop 500 tisíc eur aj s DPH. "Je to samozrejme veľká suma. Ale len pre vašu predstavu: celkové výdavky na kampaň víťazného kandidáta v roku 2014 sa uvádzajú vo výške zhruba 1,3 milióna eur vo vtedajších cenách, pred 5 rokmi to bolo cez 700 tisíc eur," porovnáva Korčok.

Nevýhoda oproti kandidátom z aktívnej politiky

"Súčasný strop 500-tisíc tak znamená výrazne obmedzené možnosti, pretože na rozdiel od kandidátov, ktorí budú kandidovať v štátnej limuzíne a na štátnych propagačných cestách, musíme my vyúčtovať aj každý bloček za tankovanie. A zdroje na kampaň musíme sústrediť na poslednú fázu kampane pred voľbami. Taká je pravda. Ale my to zvládneme," popisuje svoje útrapy Korčok.

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)