Škandál v obci na východe! Za státisíce mali postaviť ihrisko: Ako dôkaz poslali zrejme fotomontáž

(Zdroj: Facebook/Prešovský samosprávny kraj)

RASLAVICE - Podľa doloženej fotodokumentácie majú v obci Raslavice v prešovskom kraji nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou a bežeckou dráhou za státisíce. Hľadali by ste ho tam ale márne. Trávnik je totiž stále zrolovaný v balíkoch a podľa miestnych obyvateľov tam natiahnutý nikdy nebol. Starosta tak má čo vysvetľovať.

Prešovský samosprávny kraj a kancelária Fondu na podporu športu skontrolujú projekt výstavby multifunkčného ihriska v obci Raslavice v okrese Bardejov. Reagujú tak na informácie Denníka Korzár, ktorému prišiel podnet od obyvateľa s tým, že žiadne ihrisko v obci nevybudovali a zverejnené fotografie sú len fotomontáž, aby obec neprišla o dotáciu.

FNPŠ, ktorý na projekt prispel sumou 210 840 eur, tvrdí, že sa prípadom intenzívne zaoberá a pristúpi ku krokom smerujúcim k začatiu finančnej kontroly na mieste. Administratívna finančná kontrola projektu bola podľa fondu ukončená 17. januára, pričom z pohľadu finančnej kontroly boli dodržané termíny predloženia účtovných finančných dokladov, zrealizovania a ukončenia projektu predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia zo dňa 18. decembra 2023.

(Zdroj: Facebook/Prešovský samosprávny kraj)

"Záverečná správa bola do elektronického systému nahraná riadne v termíne 21. decembra 2023 s doložením všetkých potrebných dokladov a fotodokumentácie," podotkli z FNPŠ.

Startosta podvod popiera

Starosta Raslavíc Adrián Rychvalský poprel, že by fotografie hotového ihriska, ktoré obec ako dôkaz kvôli vyplateniu dotácií poslala župe i fondu, boli fotomontážou a podvodom. Tvrdí, že umelú trávu na pripravenú plochu skutočne natiahli, no odlepovala sa. Práce preto museli podľa jeho slov reklamovať a urobiť všetko nanovo. Montáž má podľa zmluvy robiť ich vlastný sociálny podnik Obecné služby Raslavice.

Prešovský samosprávny kraj nemal o projekte pochybnosti

Situáciu preveruje a kontrolu na mieste zrealizuje aj PSK. "Dotáciu vo výške 50 000 eur sme refundovali a vyplatili na základe doručeného vyúčtovania projektu a vykonanej administratívnej finančnej kontroly. Riadime sa pritom platnými právnymi predpismi, ako aj našimi internými smernicami, pričom vyúčtovanie a predloženie všetkých dokladov prebehlo zo strany obce v termíne a v zmysle zmluvy," povedala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Ako skonštatovala, v tom čase nemali pochybnosti o realizácii projektu alebo o tom, že by prostriedky nemali byť použité na úhradu výdavkov súvisiacich s vybudovaním ihriska. "Ak však zistíme, že ako poskytovateľ dotácie sme boli uvedení do omylu alebo dotačné peniaze neboli použité v rozsahu a na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá, budeme to považovať za porušenie zmluvných podmienok s povinnosťou vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov," dodala Jeleňová.