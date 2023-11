Juraj Blanár má v protiruských sankciách jasno: Pri 12. balíku požaduje dosahovú štúdiu!

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Naša červená čiara je, že tam nesmie byť nukleárne palivo, pretože zatiaľ naše atómky ešte nie sú dostatočne transformované na to, aby sme dokázali fungovať s iným, náhradným palivom. Toto tam určite nemôže byť," zdôraznil Blanár s tým, že Európska únia zjavne v tomto počúva. V tomto sa opozičné PS zhoduje podľa Valáška so Smerom-SD. Ak by sa podľa neho nukleárne palivo v balíku sankcií objavilo, vetovala by to akákoľvek vláda. "Keď nemáme alternatívu, potrebujeme si vyrokovať alternatívu," poznamenal Valášek. Predošlé sankčné balíky proti Rusku však obhajuje. Poukazuje na to, že viedli k tomu, že Rusko nedokázalo vyzbrojiť svoju armádu tak, aby to dokázalo bez sankcií. Blanár však oponuje, že Rusko sankčná politika nezastavila, dosah to skôr malo aj na slovenské podniky.

Archívne video

Blanár v Bruseli o tom, že vláda SR nebude vojensky pomáhať Ukrajine (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Blanár tiež zopakoval, že Smer-SD je za členstvo Slovenska v EÚ aj NATO, postoje v tomto smere strana nezmenila. Nehovorí dopredu, že bude niečo vetovať, na prvom mieste však musí byť SR. Hovorí o suverénnej zahraničnej politike. Valášek v súvislosti s vládnym programom kritizuje, že podsúva, že predošlé vlády pristupovali k zahraničnej politike "kolenačkovo". Označuje to za fakticky nesprávne i nebezpečné. "Tým, že delegitimizujú názory iných, nepočúvajú ani ich dobré nápady," poznamenal.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Blanár tiež pozitívne vníma legálnu migráciu, je však dôrazne proti tej nelegálnej. Aktivity ministerstva vnútra víta. Avizuje, že treba robiť odstrašujúcu politiku. Hovoriť však treba aj o fungovaní schengenu. Valášek súhlasí s tým, že nelegálnu migráciu treba riešiť, ale nie "pračudným" alebo kurióznym polovojenským cvičením, ktorým "neodstrašíte ani králika". S krajinami, ktoré nezvládajú nápor azylantov, treba nejakým spôsobom ukázať solidaritu.

Smer-SD taktiež podporuje finančnú pomoc pre Ukrajinu. Je pripravený na diskusiu, má však podmienky. Peniaze musia byť využité na to, na čo majú a nemôžu sa stratiť. Nemôže to mať dosah na kohéznu, ani spoločnú poľnohospodársku politiku a zároveň musia ísť peniaze aj na obnovu infraštruktúry v dotyku s Ukrajinou. Dôležitosť finančnej pomoci vníma aj Valášek, aj s ohľadom na to, že Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré s Ukrajinou susedia. Krajina tak môže v budúcnosti profitovať z cezhraničného obchodu. Súhlasí s tým, že treba prísne dohliadať na prerozdelenie pomoci.