Veľký povolebný PRIESKUM: Matovič sa prepadol, liberáli rastú: Smer udržal neochvejné prvenstvo

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Nové rozloženie politických síl sme spoznali už v nedeľu 1. októbra. Mesiac po voľbách sa agentúra AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane tisícky respondentov opýtala, koho by volili, pokiaľ by sa parlamentné voľby konali v novembri. Zatiaľ čo väčšina strán by si svoju pozíciu z 30. septembra opýtala, existujú aj výnimky. Volebný model poukázal na šokujúci prepad známeho hráča, no aj na rastúce preferencie v opozícii.

archívne video

Ivan Korčok Stav zberu podpisov v kampani za prezidenta SR (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Podľa povolebného prieskumu by tak víťazom volieb bola v novembri strana Smer-SD, ktorej voličská základňa by v porovnaní s voľbami stúpla o 1,1% na rovných 24%. Na druhom mieste by sa aj naďalej udržalo Progresívne Slovensko so ziskom 20,1%, ktoré by zároveň s odstupom viac, ako mesiaca získalo najviac nových voličov (2,1%). Na treťom mieste by sa aj naďalej udržala strana Hlas-SD, ktorá by oproti septembrovým voľbám vzrástla o 0,7% na 14,7% v hypotetických voľbách.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Strana KDH tak napokon stúpla o 0,1%. Prekvapením povolebného modelu sa stala strana SLOVENSKO (predtým OĽaNO), ktorej úspech z volieb by s rozdielom len šiestich týždňov mohol klesnúť o 2,3%, čím by sa, ako koalícia (potrebných 7%) dostali pod hranicu zvoliteľnosti na úroveň 6,6%. Pokles zaznamenala aj strana SaS, ktorej by dôveru prejavilo o 0,4% menej voličov, získali by tak 5,9% hlasov.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Strana SNS by sa napriek strate 0,2% udržala na hrane zvoliteľnosti so ziskom 5,4% v „novembrových voľbách“. Strane republika by nestačil ani zisk 0,2% hlasov. So ziskom 4,9% by tak aj naďalej ostali pod hranicou zvoliteľnosti. Zatiaľ čo strana Aliancia od volieb voličov nestratila, nemohli by sa pochváliť ani ziskom nových. V novembri by vo voľbách obdržali 4,4% voličských hlasov, zhodne s výsledkom septembrových volieb.

S odstupom času by však viac percent inkasoval Kollárova Sme rodina, ktorá by v novembri so ziskom 0,5% stúpla na úroveň 2,7% hlasov vo voľbách. Naopak, strana Demokrati by voličov stratila, a to rovno 0,6%. So ziskom 2,3% by sa tak opäť cez brány parlamentu neprebojovali.

(Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

O voľby by bol väčší záujem: Rekordná volebná účasť

Prieskum agentúry AKO poukázal aj o zvýšený záujem o voľbu v parlamentných voľbách. Pokiaľ by sa voľby konali v novembri, podľa prieskumu na vzorke 1000 respondentov by sa na nich chcel zúčastniť každý 3. Slovák (75,5%). Len desatina (9,6%) respondentov by k voľbám nešla a 11,8% opýtaných na otázku účasti odpovedalo „neviem“. Len 3,1% respondentov na otázku odpovedať odmietlo.