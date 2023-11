Opitý vodič v Poprade nezvládol riadenie a havaroval: Polícia ho obvinila

Ilustračné foto (Zdroj: FB/ Polícia-Prešovský kraj)

OPITÝ 24-ROČNÝ VODIČ SI POMÝLIL CESTU S KOLKÁRSKOU DRÁHOU 😵‍💫 👉Včera, krátko pred polnocou, šoféroval 24-ročný muž auto... Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Wednesday, November 8, 2023

"Pred jedným z rodinných domov nezvládol riadenie, v dôsledku čoho narazil s autom do vodovodného hydrantu, potom do elektrickej rozvodnej skrine, následne do stĺpu elektrického vedenia a aj do oplotenia rodinného domu," priblížila hovorkyňa.

Archívne video

Polícia zverejnila autentické video: Takto sa stala tragédia, pri ktorej zomrel 14-ročný chlapec (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Policajná hliadka po príchode na miesto dopravnej nehody podrobila mladého Popradčana dychovej skúške. Jej výsledok bol pozitívny a dosiahol hodnotu takmer 1,7 promile. "Vodič, ako aj 28-ročný spolujazdec pri nehode utrpeli zranenia," dodala Ligdayová s tým, že pri nehode vznikla škoda na vozidle približne 1000 eur. Škodu na zariadeniach vyčíslili na ďalších 7000 eur. Miesto dopravnej nehody bolo riadne zadokumentované, polícia sa presnou príčinou, ako aj ďalšími okolnosťami udalosti podľa hovorkyne zaoberá.