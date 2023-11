Výsluhové dôchodky v zdravotníctve? TAKTO chceme udržať lekárov na Slovensku! Peniaze nie sú jediným problémom, odkazujú

(Zdroj: TASR/ Martin Baumann, Pavol Zachar, Getty Images)

BRATISLAVA – Problémy v našom zdravotníctve sú, zdá sa, dlhodobo neriešiteľným problémom. Odliv mozgov či neschopnosť udržať zdravotnícky personál v slovenských nemocniciach by však podľa Inštitútu pre výskum sociálno ekonomických rizík mohol mať jednoduché riešenie. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by však šlo o nezodpovedné rozhajdákanie peňazí. Lekári pritom žiadajú len spravodlivé podmienky.

archívne video

VIDEOROZHOVOR Najhoršie je, keď máte vyhorený personál: Pár metrov od našich hraníc chodia lekári do práce s radosťou (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ako informuje portál RTVS, jedným z návrhov odlivu lekárov zo slovenských nemocníc by mohlo byť zavedenie výsluhových dôchodkov, rovnako, ako to dnes funguje v armáde či policajných silách. Tento krok by mal slovenským zdravotníkom zlepšiť podmienky natoľko, aby sme ich dokázali udržať v systéme. Podľa rady pre rozpočtovú zodpovednosť však ide o neefektívne riešenie dnes už tak komplikovanej situácie.

„Nejde len o financie ako také, ale mal by to byť akýsi stabilizačný faktor v rámci toho celého systému,“ hovorí predseda Inštitútu pre výskum sociálno ekonomických rizík Martin Halás. Tento postoj kvituje aj Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA), podľa ktorých spĺňajú rovnaké kritériá, ako profesie hasičov, policajtov či vojakov, pri ktorých je dnes výsluhový dôchodok štandardom.

Podľa Gabriely Novákovej, podpredsedníčky OZ SaPA by bolo zavedenie tohto pravidla zlepšením spoločenského statusu. „Zavedenie tohto systému sociálneho zabezpečenia by zdravotníkom poskytlo zaslúžené uznanie a prispelo k zlepšeniu spoločenského statusu, motivovalo zdravotníkov ostať tu pracovať a skvalitniť naše zdravotníctvo,“ tvrdí.

(Zdroj: Getty Images)

Nemáme peniaze, zamerať by sme sa mali inam

Tomuto rozhodnutiu však podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) nezodpovedajú aktuálne štátne zdroje a stav verejných financií. Navrhujú skôr systémové riešenia. „Napríklad zamerať sa na školstvo, respektíve vzdelávanie medikov na Slovensku. V tomto ohľade sa ukazuje Slovensko ako veľký skokan v rámci Europskej unie, čo sa týka vzdelávania medikov, ale nie pre slovenský trh. Približne každý druhý prvák na slovenských fakultách je študent zo zahraničia,“ uozorňuje Zuzana Múčka, analytička RRZ.

(Zdroj: Getty Images)

Na stranu RRZ sa napokon prikláňa aj samotný rezort zdravotníctva pod vedením ministerky Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). „Pre rezort zdravotníctva je kľúčové, aby sa skvalitňovaním pracovných podmienok a modernizáciou nemocníc zvyšovala motivácia mladých ľudí zvoliť si zdravotnícke povolanie,“ tvrdí hovorkyňa rezortu SR Petra Lániková.

Vážnym problémom pri zavedení výsluhových dôchodkov by mohla byť aj motivácia zdravotníckych pracovníkov v preddôchodkovom veku na predčasný odchod. Lekári však majú v tom, kde je kameň úrazu jasno. „Na druhej strane by sme privítali skôr, keby sa zohľadnili všetky tie naše nadčasy, nočné služby a táto nadčasová práca, ktorú máme zo zákona prikázanú viac, ako ostatní zamestnanci,“ myslí si predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.