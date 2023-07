Lekári bijú na poplach: Opäť hrozia hromadnými odchodmi a môže skolabovať ambulantná starostlivosť o deti!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Počet výpovedí pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb (APS) stále viac a viac stúpa. Do dnešného dňa ich je už viac ako 400. Detskí lekári začali hromadne podávať hromadné výpovede koncom júna. Dôvodom je zlá situácia, na ktorú upozorňujú aj dnes. Prorokujú katastrofálne následky.

Archívne video: Minister zdravotníctva Michal Palkovič o situácii ohľadne výpovedí pediatrov

Minister zdravotníctva Michal Palkovič o situácii ohľadne výpovedí pediatrov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel )

Výpovede k 20. júlu podalo už 409 pediatrov, čo je takmer polovica zo všetkých primárnych pediatrov na Slovensku. Z tých, čo zostali, nemala významná časť lekárov zmluvu s organizátorom APS, preto v najbližších mesiacoch zostane na Slovensku len malý počet primárnych pediatrov v zmluvnom vzťahu pre poskytovanie služieb APS. „Výpoveďami zo zmlúv sa primárni pediatri dostávajú do pozície nesvojprávnej lacnej pracovnej sily, kedy sú do služieb vypisovaní bez možnosti ovplyvniť čas a počet služieb, nevedia si plánovať voľno, dovolenky, riešenie zdravotných problémov, operácie ani starostlivosť o rodinu. Výpoveďami zo zmlúv významne poklesne aj mzda za vykonanú nadčasovú prácu. Z uvedeného je zrejmé, že vstup do takto nekomfortnej a nevýhodnej pozície bol vyžiadaný mimoriadne závažnými dôvodmi,“ vysvetlila Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti.

Podľa nich je poľutovaniahodné sledovať, že až takýto zúfalý krok bol potrebný na to, aby sa vôbec niekto z predstaviteľov politických strán a poslancov Národnej rady SR začal zaoberať katastrofálnou situáciou detských ambulancií. Skritizovali poslancov za to, že sa nenašiel žiaden, ktorý by predložil návrh na krízové riešenie neudržateľného stavu ambulantnej starostlivosti o deti skrátením APS o 2 hodiny. Rovnako tak sú kritickí voči vedeniu rezortu zdravotníctva. Ministerstvom pripravené opatrenia sú podľa nich len čiastkové krízové riešenia, ktoré majú za cieľ dočasne zastabilizovať kolabujúcu sieť detských ambulancií znížením neúmerného a neakceptovateľného zaťaženia lekárov, ktorí v nich pracujú. „Skrátením o 2 hodiny, počas ktorých je návštevnosť pohotovostí vo väčšine miest minimálna, sa služba v APS stane menej zaťažujúcou a lekári budú mať priestor aspoň na čiastočný oddych,“ navrhujú pediatri.

(Zdroj: Getty Images)

So znepokojením okrem toho podľa vlastných slov sledujú aj reakcie predstaviteľov Lekárskeho odborového združenia. "Náhla a nepripravená novela, vyžiadaná na základe Memoranda, týkajúca sa prípravy mladých pediatrov pre detské ambulancie, významne zúžila možnosti pre absolventov zaradiť sa do rezidentského programu, pritom pre takúto zmenu neexistoval relevantný argument podložený faktami," odkázali.

V prípade, že nedôjde k zmene, prezentujú pediatri katastrofické scenáre. „V súčasnosti neexistujú optimálne riešenia, odmietanie faktov a reality a neschopnosť urobiť kompromisné rozhodnutia môžu viesť a veľmi pravdepodobne v krátkom čase aj povedú ku kolapsu ambulantnej starostlivosti o deti s následným nekontrolovateľným náporom práve na nemocnice a pediatrov v nich,“ varujú. Pripomenuli, že ambulancie sú prvým kontaktom pre choré deti, miesto, kde sa rozhoduje o tom, akú zdravotnú starostlivosť dieťa potrebuje a kde ju dostane. Takmer v 70 percentách prípadov sa o choré dieťa postará práve primárny pediater v ambulancii. Varujú preto, že ak desiatky detských ambulantných lekárov skončia, môže dôjsť k preťaženiu urgentných príjmov a nemocničných oddelení. Ignorovanie súčasného stavu tak podľa nich spôsobí nedozerné škody.

"Výpovede zo zmlúv s organizátormi APS sú pre pediatrov nevýhodné. Je to však len prvý krok v súlade so základným motívom našej snahy i práce - dobro našich detí. Zatiaľ nie je ohrozené poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ak napriek všetkému, čo sa snažíme povedať, zostane status quo a politici odmietnu urobiť nevyhnutné kroky aj cestou mimoriadnej parlamentnej schôdze, situácia bude neudržateľná. Starší kolegovia odídu do dôchodku a mladší pediatri nedokážu zvládnuť starostlivosť o ďalšie tisíce detí. Nevyhnutným následkom bude prerušenie alebo dokonca ukončenie činnosti mnohých ambulancií," skonštatovali.

(Zdroj: Getty Images)

Minister zdravotníctva Michal Palkovič tento mesiac avizoval, že skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí by sa mohlo riešiť na rokovaní mimoriadnej schôdze parlamentu. Podporu jej otvoreniu deklarovali poslanci Národnej rady SR z mimoparlamentnej strany Demokrati.

Pediatri začali výpovede z ambulancií podávať koncom júna. Vysvetľovali to tým, že už odmietajú slúžiť nad rámec pracovného času, mať služby bez ohľadu na vek a zdravotný stav či mimo pracovného času, čo je, ako sami prízvukujú, v rozpore so zákonníkom práce a zásadami ochrany zdravia.