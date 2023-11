Ciarán na Slovensku udrie v plnej sile! Meteorológovia predpovedajú víchricu aj povodne: TIETO časti sú najohrozenejšie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Hustý dážď v Bratislave (Zdroj: regiony.zoznam.sk)

SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom pre okresy Kežmarok, Poprad, Námestovo a Tvrdošín. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre všetky ostatné okresy Žilinského kraja, Starú Ľubovňu, Banskú Štiavnicu, Žarnovicu a Žiar nad Hronom. Rovnako aj pre celý Bratislavský, Trenčiansky a Trnavský kraj.

(Zdroj: shmu.sk)

Meteorológovia varujú, že vietor na horách môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstraha druhého stupňa platí až do soboty (4. 11.) do 15.00 h vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Bytču, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice a Čadcu platí výstraha prvého stupňa do piatka do 10.00 h.

(Zdroj: shmu.sk)

Vo viacerých oblastiach treba zároveň v piatok počítať s dažďom. Výstraha prvého stupňa v tejto súvislosti platí v celom Banskobystrickom kraji, tiež vo väčšine Trenčianskeho a Žilinského kraja. Týka sa aj okresov Rožňava a Poprad.SHMÚ tiež upozorňuje na prívalové povodne v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. Povodeň hrozí aj v Žarnovici, Banskej Štiavnici, Žiari nad Hronom, Zvolene, Detve, Banskej Bystrici, Brezne, Veľkom Krtíši, Krupine, Lučenci, Poltári, Leviciach - východ, Rimavskej Sobote, Revúcej aj v Rožňave. Výstraha prvého stupňa tam platí od piatka 9.30 h do soboty 10.00 h.