Je to potvrdené: Šimečka sa bude uchádzať o post podpredsedu parlamentu

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ak nová koalícia dodrží zvyklosti, líder hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka sa bude uchádzať o post podpredsedu parlamentu. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to potvrdil poslanec Národnej rady (NR) SR za PS Michal Truban. KDH, SaS aj OĽANO a priatelia to podľa ich zástupcov rešpektujú.

archívne video

Fico, Pellegrini a Danko podpísali Memorandum o porozumení (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Všetci sa zhodli na tom, že kontrolné výbory NR SR by mali patriť opozícii a potvrdili, že sa budú uchádzať o ich predsednícke posty. Viac nešpecifikovali, pretože ďalší postup je podľa nich otázkou rokovaní a stanovených podmienok. "Posnažíme sa, aby boli výbory zodpovedne obsadené," povedal poslanec za SaS Marián Viskupič. Rovnako nešpecifikovali, koho si zvolia za predsedu svojho poslaneckého klubu. Truban za PS vylúčil, že by sa ním stal bol on.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pellegrini dostal veľkorysú ponuku

PS, KDH aj SaS deklarujú, že urobili všetko pre to, aby lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho presvedčili o zostavení vlády bez Smeru-SD. Dostal podľa nich veľkorysú ponuku, no rozhodol sa inak. Poslanec za KDH Jozef Hajko podotkol, že všetky tri strany boli pripravené rokovať a vedeli si predstaviť, že by spoločne s Hlasom-SD zložili vládu. Pellegrini podľa Viskupiča svojím rozhodnutím poprel sám seba. Poukázal pri tom na to, že pred voľbami opakovane tvrdil, že si vládu so Smerom-SD predstaviť nevie a že strana už Slovensku nemá čo ponúknuť. Spolu s Hajkom a Trubanom sa zhodli, že argumenty Pellegriniho rozhodnutia sú iba výhovorkami.

archívne video

Progresívne Slovensko rešpektuje rozhodnutie Hlasu-SD a odkazuje, že bude tvrdou opozíciou (Zdroj: Topky/Maarty)

Rokovania neprebiehali za zatvorenými dverami

Poslanec za hnutie OĽANO a priatelia Peter Pollák si myslí, že SaS aj KDH podkopali autoritu PS tým že vynášali informácie z povolebných rokovaní. Viskupič jeho kritiku odmietol. "Keby to všetko prebiehalo za zatvorenými dverami, ako by ľudia vedeli, že strany urobili všetko pre to, aby dokázali zostaviť koalíciu," reagoval.

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Zástupcovia strán sa zároveň zhodli na tom, že budú pre novú koalíciu tvrdou opozíciou. "Čaká nás spoločná budúcnosť, ktorá nastaví tvár vláde, ktorá tu, bohužiaľ, bude vládnuť," skonštatoval Pollák. Jednou z ich hlavných úloh podľa neho bude dozrieť na to, aby Slovensko zostalo právnym štátom. SaS chce dávať pozor aj na to, aby nedochádzalo k takému množstvu skrátených legislatívnych konaní, ako v minulosti. Hajko a Truban dodali, že ich strany budú v parlamente otvárať aj svoje témy.