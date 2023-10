Benzín a nafta padajú ku dnu, pozrite sa na tie ceny! Prezradíme vám, koľko na tankovaní ušetríte už o pár dní

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Po nekonečnom zdražovaní pohonných hmôt si šoféri po celom Slovensku môžu konečne vydýchnuť. Situácia na trhu s palivami sa v Európe pomaly upokojuje a zahraničie hlási rekordný prepad cien. Podľa všetkého by sme sa poklesu mohli čoskoro dočkať aj my. Prezradíme vám, za koľko natankujete dnes a koľko možno ušetríte už o dva týždne.

Mnohí šoféri už ani nedúfali. Po raste cien benzínu a nafty, ktorý sme museli znášať v priebehu posledných týždňov sa dnes, zdá sa, blíži ku svojmu koncu. Enormný prepad ceny benzínu už zachytili prví šoféri a neuveríte, koľko pri tankovaní ušetríte už v tomto týždni.

Cena benzínu len v priebehu jedného týždňa klesla z pôvodných 1,641 EUR/l na novú cenu 1,614 EUR/l. Rozdiel v porovnaní s cenou spred dvoch týždňov je ešte priepastnejší. Oproti cene 1,704 EUR/l, za ktorú vodiči tankovali v 39. kalendárnom týždni, tak dnes na jednom litri benzínu ušetríme 9 centov.

Pokles cien sme zaznamenali aj pri vývoji ceny nafty. Aj keď je pri nej pokles o čosi nižší, než pri benzíne, s novou cenovkou 1,656 EUR/l tankujeme už o 3 centy za liter lacnejšie, než tomu bolo pred týždňom. S rozdielom 7 centov tak tankujeme lacnejšie aj oproti hodnotám spred troch týždňov, kedy sa nafta s cenou 1,722 EUR/l dostala na svoj tohtoročný vrchol.

Benzín len za euro päťdesiat? Pokles cien možno už čoskoro

Podľa portálu Dáta bez pátosu by sa ceny štandardného benzínu mohli už čoskoro posunúť na k hodnotám, za ktoré sme boli zvyknutí tankovať pred pár mesiacmi. S novou cenou 1,50 EUR by sme si tak mohli naše peňaženky opäť raz vydýchnuť. „Oneskorenie nacenenia benzínu na našich čerpačkách oproti cenám benzínu na svetových burzách je približne 2 týždne. Na svetových burzách spadla cena benzínu takmer o 20% oproti poslednému vrcholu zhruba pred mesiacom. Dnes je ďaleko najlacnejší v roku 2023,“ píšu Dáta bez pátosu.

Dodávajú, že pokles na našich čerpacích staniciach už dnes dosiahol úroveň 8 centov, očakávať by sme mali však aj 20. „Keď začiatkom roka benzín na svetových burzách narástol, tak sme dostali odkaz, že ‚nie podľa ceny ruskej ropy, ale podľa ceny benzínu na burzách sa postupuje‘. Rozumieme. Tak poďme na to a tankujme lacnejšie. Po víkende by sme mali byť s cenami Benzínu 95-ky pod 1,60 a to nesmie byť koniec a túto prosbu adresujeme k našej rafinérii, odtiaľ je väčšina benzínu predávaného na Slovensku,“ dodávajú.