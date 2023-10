Ministerstvá sú už údajne rozdané! Aj takto by mohla vyzerať budúca vláda: Komu pripadnú rezorty vnútra a obrany?

(Zdroj: Pixabay Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

archívne video

Stretnutie predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pokiaľ sú zvesti o budúcej vládnej trojkoalícii pravdivé, šéfovia jednotlivých strán sa dnes už určite pohrávajú s myšlienkou rozdelenia jednotlivých rezortov. Podľa nášho zdroja sa už skloňujú prvé mená a niektoré nominácie by ste rozhodne nečakali.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Strane Hlas-SD by po zložení koalície mali pripadnúť rovno tri ministerstvá zo štyroch, ktorých kreslá sú podľa našich informácii obsadené. Na miesto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny by mal podľa našich informácii zasadnúť podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš.

TK strany Hlas SD Slovensko za Matoviča a Hegera schudobnelo (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Druhým rezortom, ktorý by mal strane hlas pripadnúť je ministerstvo zahraničných vecí, čím by Hlas naplnil svoje podmienky o prozápadnom smerovaní Slovenska a korektným vzťahom voči našim partnerom. Na toto kreslo by nemal zasadnúť nik iný, než Peter Kmec, dlhoročný diplomat a kandidát za Pellegriniho Hlas-SD.

Peter Kmec (Zdroj: TASR - Pavol Demeš)

V hre sú aj mená ministrov dvoch silových rezortov. Pozíciu ministra vnútra by mala viesť Denisa Saková, ktorá by tak uzatvorila trojicu troch mien zo strany Hlas-SD. Známe by malo byť aj meno šéfa druhého silového rezortu- ministerstva obrany. Na vedúcu stoličku by mal údajne zasadnúť dlhoročný člen vedenia Smeru-SD Robert Kaliňak.

Denisa Saková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Predsedovia strany Smer-SD aj strany Hlas-SD však zhodne hovoria, že tvrdenia o možnej budúcej zostave vlády sú dnes zatiaľ len špekuláciou. Peter Pellegrini informoval, že strana Hlas-SD neuzavrela ani alternatívu štvortkoalície so stranami PS, SaS a KDH. Zdôrazňuje, že s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom zatiaľ nedošli k bodu, aby sa dohodli na budúcej vládne spolupráci. Podobný postoj k rokovaniam dnes zastáva aj samotný predseda Smeru Robert Fico.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)