Obvinený Suchoba si opäť vyhodil z kopýtka: VIDEO Takýto luxus si nemôže dovoliť hocikto! Preteky na miliónovom aute

Obvinený Michal Suchoba strávil uplynulý víkend na pretekoch v Toskánsku. (Zdroj: Minv, Tip čitateľa)

Podnikateľ Michal Suchoba je trestne stíhaný pre daňové podvody za viac ako 18-miliónov eur. Napriek miliónovej kauze si však obvinený podnikateľ užíva život. Už v minulosti sme vám priniesli exkluzívne fotografie z pražského showroomu Ferrari, kde si obzeral jeden z najnovších modelov týchto luxusných áut. Zda sa, že jedno si nakoniec predsa aj zadovážil.

Suchoba si totiž počas uplynulého víkendu užíval na pretekoch Ferrari Tour Tuscany v Taliansku. Išlo u akciu pre uzavretú spoločnosť. Obvinený podnikateľ práve tam jazdil na aute, ktoré údajne patrilo medzi najdrahšie na tomto podujatí. Ide o veterán Ferrari 275 GTS, ktoré sa vyrábalo v rokoch 1964-1966. Jeho hodnota je vyše jeden milión eur.

Spolupracujúci obvinený Michal Suchoba na pretekoch v Taliansku (Zdroj: Tip čitateľa)

"Asi neexistuje nejaká príručka spolupracujúceho obvineného, čo môže a čo nemôže robiť. Je mi ľúto a ospravedlňujem sa za to, čo som urobil. Či mám prestať pracovať, jesť, chodiť do reštaurácií? Či môžem ísť na stretnutie do Prahy, kde vás zhodou okolností niekto zoberie na prezentáciu automobilu? Asi by som to už teraz nespravil alebo by som si dával veľký pozor," povedal nedávno Suchoba pre DenníkN. Zdá sa však, že taliansku akciu si ujsť nenechal.

Miliónové podvody

Michal Suchoba je spojený s tromi kauzami. V kauze Mýtnik je ako spolupracujúci obvinený. Je to korupčná kauza z obdobia druhej vlády Roberta Fica. Suchobova IT firma Allexis dostala vtedy tákazku na IT systém pre finančnú správu. Podľa prokuratúry boli služby predražené a štátu tak vznikla škoda okolo 45 miliónov eur. Suchoba sa k zákazke dostal vďaka vtedajšiemu prezidentovi finančnej správy Františkovi Imreczemu. Aj on spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní.

František Imrecze (Zdroj: Topky/Maarty)

Ďalšou kauzou je známy Očistec. Ten sa týka zneužívania polícia tiež za vlády Smeru. NAKA v roku 2020 zadržala niekoľko vysokopostavených policajných funkcionárov, medzi nimi aj exprezidenta Tibora Gašpara či bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Roberta Krajmera. Suchoba je v Očistci vylúčený na samostatné konanie a vypovedal ako svedok.

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podnikateľ je však obvinený v kauze Daniari. NAKA v roku 2021 zadrźala a obvinila bývalý členov finančnej správy a zamestnancov daňového úradu v Nitre. Viní ich z toho, že brali úplatky za zabezpečenie vyplatenia nadmerneho odpočtu dane z pridanej hodnoty. Štátu spôsobili škodu 18 miliónov eur.

obvinený podnikateľ Michal Suchoba (Zdroj: Topky - Maarty)