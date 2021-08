EXKLUZÍVNE FOTO kajúcnika Suchobu: V Prahe si bol obzerať luxusné tátoše

Zdroj: Tip čitateľa

PRAHA - Kontroverzný slovenský podnikateľ Michal Suchoba čelí obvineniu z korupčného skutku, no zdá sa, že si s tým príliš hlavu neláme. V piatok si totiž odskočil do Prahy na jednu automobilovú akciu, kde si so záujmom prezeral luxusné tátoše.