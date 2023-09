PS i Demokrati odmietajú snahu Smeru-SD podať návrh na obžalobu prezidentky

Zuzana Čaputová (Zdroj: TASR/AP/Richard Drew)

"Obžalobu na prezidentku je možné podať iba za vlastizradu alebo za úmyselné porušenie ústavy. Ak si Fico myslí, že sem spadá rozhovor s generálnym prokurátorom, mal by radšej vrátiť právnický diplom," reagoval Šimečka. Demokrati poukázali na to, že Fico bráni Žilinku. Zároveň to považujú za šancu, aby sa politické strany vyjadrili, či súhlasia a podporia takúto žalobu na prezidentku, "a tak sa pridajú k útokom na hlavu štátu a obrane Žilinku". Demokrati sa tiež pýtajú, prečo sa Smer-SD ozval až teraz, keď k stretnutiu malo dôjsť v roku 2021.

archívne video

Žilinka považuje podanie prezidentky na Ústavný súd za účelové (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Strana ju kritizuje za stretnutie so Žilinkom

Predstavitelia Smeru-SD v sobotu informovali, že po parlamentných voľbách chcú podať na prezidentku návrh na obžalobu za porušovanie Ústavy SR. Strana ju kritizuje za stretnutie so Žilinkom z augusta 2021, na ktorom chcela podľa Fica ovplyvňovať prípad stíhania bývalého policajného prezidenta Petra K. Žilinka o stretnutí hovoril na nedávnej tlačovej konferencii. Podľa Fica ide o dôkaz zasahovania najvyšších predstaviteľov štátu do práce orgánov činných v trestnom konaní v najcitlivejších veciach.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

Prezidentka odmieta akékoľvek ovplyvňovanie trestnej kauzy prostredníctvom generálneho prokurátora. Vyjadrenia Fica považuje za klamstvo a jeho predvolebnú kampaň. Prezidentská kancelária priblížila, že dôvodom stretnutia prezidentky so špeciálnym a následne aj generálnym prokurátorom v auguste 2021 boli napäté vzťahy medzi nimi.