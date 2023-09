Treba začať strážiť hranicu Slovenskej republiky, tvrdí Kollár: Matovič by uzavrel vonkajšiu hranicu

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA - Líder OĽANO a priatelia Igor Matovič pripisuje nárast nelegálnej migrácie na Slovensku zanedbávaniu ochrany vonkajšej hranice Schengenu zo strany Európskej únie. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár naďalej trvá na tom, že treba začať strážiť hranicu SR. Vláda podľa neho problém nezvláda. Zhodujú sa na potrebe zrušiť povinné potvrdenia o zotrvaní pre cudzincov. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

"Akonáhle Rakúšania postavili hliadky na hranicu s Maďarskom, začali chodiť (migranti) v podstatnejšej miere okamžite k nám. Treba robiť to, čo Rakúšania," vyhlásil Kollár. Okrem stráženia hraníc navrhuje aj diskutovať s maďarskou stranou, prípadne jej pomôcť. Matovič by uvítal, keby Európska únia zo svojho rozpočtu vyčlenila peniaze na ochranu svojich vonkajších hraníc a hermeticky ich uzavrela.

Kollár o aktuálnej politickej situácii

Polícia by mala mať rozviazané ruky

Matovič označil zvolenie Maroša Žilinku za generálneho prokurátora z pohľadu očisty orgánov činných v trestnom konaní za chybu. Vyčíta Žilinkovi, že toleruje manipulovanie kľúčových nahrávok, na základe ktorých sú poctiví vyšetrovatelia obviňovaní. Pripustil aj pochybnosti o šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskom, nominantovi Sme rodina, v súvislosti s jeho obvineniami. Kollár konštatuje, naopak, manipuláciu trestných konaní, ktoré mala zistiť SIS. Zdôraznil, že polícia by mala mať rozviazané ruky, ale v rámci zákona. Šéf Sme rodina opakovane vylúčil vládu so Smerom-SD. Matovič na otázku, či by šéfku Za ľudí Veroniku Remišovú opäť spravil ministerkou investícií povedal, že "určite áno".