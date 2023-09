Boris Kollár zverejnil nahrávku: Má dokazovať, že Ferusová dostala 40 000 eur! Pikantné detaily rozhovoru

Boris Kollár, Ema Ferusová (Zdroj: Topky/Ramon Leško, YouTube/Pimpinocka)

Nahrávka, ktorú Boris Kollár zverejnil, má zachytávať rozhovor medzi ním a influencerkou Ferusovou.Tá v nej hovorí, že podnikateľ Zoroslav Kollár jej ponúkol za kompromitujúce informácie na lídra Sme rodina a predsedu parlamentu 40 000 eur. Dôvodom má byť jeho snaha dostať ho preč z politiky.

Na otázku, prečo by ho chcel odstaviť z politiky, Fresuová odpovedá, že preto, lebo on ho dal možno zavrieť. Zoroslav Kollár totiž strávil nejaký čas za mrežami. "Ale šak on sedel v base skôr... jeho naháňali ešte skôr ako, ako som ja vôbec dostal SIS," odpovedá predseda Sme rodina, ktorý pripomína, že vtedy ani nebol vo vláde.

"On chce, aby som sa ním vyspala, že trojka ja, Kristína a on. A ja som povedala, že s ním nechcem mať žiadnu trojku ani nič podobné s ním. On, že teda nech mu pomôžem a že mi dá za to 40-tisíc eur dopredu,“ hovorí Ferusová. Na otázku, či mu má pomôcť Borisa Kollára skompromitovať, odpovedá, že áno. "Ako mafiánova dcéra to mám dať do novín, že som bola s tebou tehotná," opisuje.

Ferusová tvrdí, že na kompromitovanie predsedu Sme rodina prehováral Zoroslav Kollár viaceré jeho bývalé milenky, ktoré mal poslať na potrat. "Ale ja som žiadne neposielal na potrat. Všetky baby, ktoré boli tehotné so mnou, majú deti,“ odpovedá Boris Kollár. „Týmto spôsobom ťa chce zničiť. Že si proti potratom a tak," vysvetlila Ferusová. Opäť zdôraznila, že milionár jej ponúkol 40-tisíc a ona ich odmietla. „Iba chcem, aby si vedel, že po tebe idú,“ povedala. "Ale tak, podľa mňa, on ťa nemá ako zničiť," upokojuje ho.

Nahrávka s rozhovorom Borisa Kollára a Fersuovej mala vzniknúť v máji, no pred pár dňami unikli na verejnosť videá Ferusovej, na ktorých tvrdí, že ju predseda parlamentu donútil na potraty. Podpredseda parlamentu a zároveň podporedseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský informácie z videa poprel, ale ocenil herecký výkon influencerky. Ferusová naďalej trvá na tom, že peniaze za kompromitovanie Borisa Kollára od Zoroslava Kollára neprijala a finančne jej pomohol iba tým, že od nej kúpil starožitnosti z rodinného dedičstva. Vo vysvetľovaní sa však zamotáva.

Podľa Borisa Kollára ide o organizovanú kampaň, za ktorou je spomínaný advokát a podnikateľ Zoroslav Kollár. Pokračovanie v mediálnych útokoch avizoval už pred časom, dokonca hovoril aj o konkrétnej sume a podal trestné oznámenie.