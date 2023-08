Po Uhríkovi dobieha minulosť aj iného republikánca: Ďalšie predsedovo eso to skúšalo na župe ešte za Bugára!

Zistilo sa, že Suja kandidoval za strany Most-Híd a Stranu Zelených. (Zdroj: Facebook/Nová Generácia, Radovan Bránik)

Na minulosť rodáka z Detvy a dvojku kandidátky slovenských republikáncov sa pozrel známy bezpečnostný expert Radovan Bránik, ktorý zverejnil status o Miroslavovi Sujovi. Aj s fotodôkazmi totiž verejnosť presvedčil, že nie len Uhrík má záhadnú a nečakanú politickú minulosť. Suja sa totiž v minulosti angažoval v župných voľbách v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Bol to rok 2009 a neuveríte, ktorej strany Suja zveril svoju dôveru.

Strana Zelených a zároveň Most-Híd

Išlo totiž o Stranu Zelených v kombinácii so stranou Most-Híd, cez ktoré Suja v tomto období oslovoval voličov. "A keďže mám dnes veľmi prajnú náladu, prikladám ako malý bonus zabudnutú fotografiu tajomného lístočka, rozdávaného kedysi rómskym spoluobčanom pred jednou z volebných miestností, o čom dokonca existuje úradný záznam a podnet pre podozrenia z ovplyvňovania volieb skúmala príslušná komisia; váženým čitateľom predkladám na skúmanie, za akú stranu naveky nerozvážny mladík Mirko kandidoval pre zmenu vtedy," popisal Bránik sarkasticky v statuse.

Už od piatkového večera sa pritom sociálnymi sieťami vo veľkom šíri, že Suja svoju politickú kariéru obohatil aj práve o spomínaný Most-Híd, ktorú v tom čase viedol Béla Bugár. Most to však vidí inak.

Bugár sa bráni, nikdy sa k nám nehlásil

Práve v roku 2009 išlo o obdobie, kedy Most-Híd len vznikol. Bugárovi sa dnes už len ťažko odpovedá na otázky, akým štýlom v tom období prebiehala výberová, personálna politika v strane. "Most-Híd vznikol štyri mesiace pred župnými voľbami. O kandidátoch do miestnych a župných volieb rozhodovali miestne príslušné orgány. Takže to počujem prvýkrát," hovorí Bugár pre denník Pravda.

Sujovi sa vtedy napokon zadarilo a bol zvolený za poslanca. "Nikdy sa k nám nehlasil," zopakoval Bugár na otázku, či si ho nepamätá aj po tomto období. Bugár pritom v súčasnosti pôsobí ako "poradca" v kampani Mikuláša Dzurindu a Lászlóa Sólymosa pre zoskupenie Modrí, Most-Híd.

Kandidát Zelených a nie Mosta?

Na to, ako vidí kandidatúru Suju v 2009-tom dnes odpovedá aj nový predseda Mosta-Híd László Sólymos. Ten zároveň reagoval aj na kandidáta Demokratov Jaroslava Naďa, ktorý sa rovnako chytil tejto informácie. "Banskobystrická organizácia strany Most- Híd v župných voľbách v roku 2009 kandidovala v koalícii so Stranou zelených. Pán Suja bol kandidátom zelených, a nie Mostu-Híd. Toľko k faktom. Exminister, ktorý sám seba považuje za demokrata, by sa namiesto šírenia dezinformácií mal držať faktov. Aj v kampani. Pán Jaroslav Naď by sa mal zamyslieť aj nad dôsledkami svojich nepodložených a zavádzajúcich vyjadrení. Pretože ja neviem, ako by toto „odhalenie“ mohlo pomôcť jeho strane Demokrati. Myslím si, že tým pomáha hlavne strane Andreja Danka, do ktorej niektorí členovia strany Republika prejdú. Jedno je isté, táto aktivita bývalého ministra Igora Matoviča škodí demokratickým proeurópskym stranám," píše Sólymos.

Vývoj kariéry Suju

Neskôr Sujova kariéra pokračovala v Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu, pričom už ani tam nepôsobí. Voliči ho dnes evidujú ako kandidáta strany Republika. ĽSNS pritom v čase svojej najväčšej "slávy" presadzovala referendum o vystúpení z NATO a EÚ a trvá na tom dodnes. Podobne to vidí aj Uhrík ktorý chce zatiaľ vystúpiť "len" z NATO.