Remišovej ďalší matematický trapas: Percentá jej veľmi nejdú, nepodarku šéfky Za ľudí sa ihneď vysmial aj Taraba!

Taraba okomentoval matematický prešľap Remišovej. (Zdroj: Facebook/Veronika Remišová, Tomáš Taraba)

BRATISLAVA - Už v minulosti sa na tom popálil a je to tu zas. Členka koalícia OĽaNO a priatelia Veronika Remišová sa zase nechala nachytať na hruškách pri matematickom počte. Už raz sa jej čosi podobné pritrafilo v živej relácii, no tento týždeň sa to zopakovalo. Remišová totiž natáčala kampaňové video, kde hovorila o údajných úplatkoch za vlády Smeru, ktoré sa pri miliónovom kšefte pohybovali na úrovni 30 percent, pričom tento podiel opäť rátala v miliónoch. Niečo tu nesedí.