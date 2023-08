Nadácia Zastavme korupciu kritizuje vyjadrenia o prípadnom zrušení Úradu pre verejné obstarávanie

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Zrušenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by výrazne zvýšilo riziko nekalých a korupčných praktík pri štátnych nákupoch. Upozorňuje na to Nadácia Zastavme korupciu. Reaguje tak na víkendové vyjadrenia predsedov strán Smer-SD a SNS, ktorí by boli v prípade zostavenia vlády po septembrových parlamentných voľbách za zrušenie ÚVO.