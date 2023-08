Mimoriadnu schôdzu k zásahu NAKA neotvorili: Viaceré strany hovoria o snahe spolitizovať políciu

Eduard Heger, Boris Kollár a Robert Fico počas mimoriadnej schôdze (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš tvrdí, že ten, kto hlasuje za otvorenie schôdze, pomáha návratu mafie. "Sľúbili sme, že rozviažeme ruky polícii a súdom, to sme dodržali. Dnešná schôdza je len preto, že polícia a súdy majú ruky rozviazané. Smer chce zastaviť prácu polície, ktorá im doslova dýcha na krk," zdôraznil.

OĽaNO sa na mimoriadnej schôdzi k zásahu NAKA nebude prezentovať: Toto je dôvod

Mimoriadnu schôdzu k zásahu NAKA inicioval Smer-SD. Presadiť chce uznesenie o prehĺbení ústavnej a bezpečnostnej krízy po zásahu NAKA, po ktorom polícia obvinila viacero osôb vrátane šéfov Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu. Smer-SD chce tiež docieliť odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana.

Strana Za ľudí v tejto súvislosti zopakovala, že obvinený šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Michal Aláča má skončiť vo funkcii. Vyzvala na to opakovane premiéra Ľudovíta Ódora a prezidentku Zuzanu Čaputovú. Spúšťa tiež petíciu za odvolanie riaditeľa tajnej služby. "Riaditeľ SIS za takýchto okolností nesmie zostať na čele kľúčovej bezpečnostnej zložky, kým trvajú podozrenia o masívnom zneužívaní služby v prospech trestne stíhaných osôb, ktorú dokonca mali riadiť iné ako zákonom určené osoby," uviedla strana v stanovisku.

Cieľom mimoriadnej schôdze je spolitizovať políciu, tvrdia Demokrati

Cieľom mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je spolitizovať políciu a prikázať vláde, aby vstúpila do vyšetrovania. Skonštatoval to na tlačovej konferencii poslanec Juraj Šeliga, ktorý pôsobí v mimoparlamentnej strane Demokrati. Tvrdí tiež, že predstavitelia Smeru-SD či mimoparlamentných strán Hlas-SD, Republika a SNS chcú zastaviť vyšetrovania.

Demokrati reagujú na neotvorenie schôdze

Líder Demokratov Eduard Heger si myslí, že otázka odvolania šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) či šéfa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) má ostať v rukách polície. "Nemôžeme politicky ohýbať zákony, nechajme konať políciu, aby priniesla dôkazy pred súd, potom bude vidieť aj verejnosť, z čoho sú obvinení, potom sa k tomu môžeme vyjadrovať," povedal. Politické zásahy sú podľa neho predčasné.

Vhodný priestor na výmenu šéfa SIS bol podľa neho v máji, keď nastupovala úradnícka vláda. Vysvetlil, že pozícia riaditeľa tajnej služby je politicky obsadzovaná. "Preto som vyzval premiéra, aby nezabudol na túto pozíciu," povedal Heger. "Dnes je dôležité, aby to ostalo v rukách polície, aby vyšetrovanie bežalo a v tomto momente, šesť týždňov pred voľbami, zasahovať do toho nedáva veľký zmysel," doplnil. Šeliga dodal, že šéfa NBÚ nie je možné odvolať. "Je zabetónovaný. Nikto ho nevie dnes dostať z funkcie," skonštatoval.

Mimoriadnu schôdzu k zásahu NAKA inicioval Smer-SD. Presadiť chce uznesenie o prehĺbení ústavnej a bezpečnostnej krízy po zásahu NAKA, po ktorom polícia obvinila viacero osôb vrátane šéfov SIS a NBÚ. Smer-SD chce tiež docieliť odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana. Poslancom sa schôdzu v pondelok nepodarilo otvoriť. Neprezentovalo sa dostatok poslancov. Pokúsia sa o to opäť v utorok (22. 8.).

Poslanci o zásahu NAKA v pondelok nerokovali, skúsia to opäť v utorok

Mimoriadnu schôdzu k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa poslanci pokúsia otvoriť opäť v utorok (22. 8.) o 9.00 h. Plénum nebolo v pondelok uznášaniaschopné.

Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD. Chce presadiť uznesenie, ktorým by parlament konštatoval, že "po zásahu NAKA so súhlasom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti predstaviteľom Slovenskej informačnej služby (SIS), Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), Úradu inšpekčnej služby rezortu vnútra, prokuratúry a ďalším bezpečnostným orgánom a orgánom ochrany práva sa bezprecedentne prehĺbila ústavná a bezpečnostná kríza v SR".

V uznesení sa tiež píše, že NR SR "so znepokojením upozorňuje NAKA a ÚŠP", že policajný zásah vyvolá v zahraničí vážne pochybnosti o fungovaní demokratického zriadenia na Slovensku. Zároveň chce strana zaviazať prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby si plnila povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, predstúpila pred parlament a informovala o situácii a opatreniach, ktoré prijala v rámci svojich právomocí.

Premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý je poverený aj vedením rezortu vnútra, chce strana zaviazať k okamžitému odvolaniu Štefana Hamrana z funkcie policajného prezidenta. A tiež k tomu, aby prijal opatrenia vedúce k tomu, že mimo výkonu služby budú postavení všetci obvinení vyšetrovatelia NAKA, tzv. čurillovci. Strana chce tiež zaviazať riaditeľa SIS, aby okamžite predložil parlamentu správu o bezpečnostnej situácii v SR.

NAKA v rámci akcie Rozuzlenie obvinila viacero osôb vrátane šéfov SIS a NBÚ. Obvinenie piatich ľudí sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty.

K situácii zasadla aj bezpečnostná rada. Prezidentka a premiér deklarovali, že žiaden prevrat sa nedeje a chod dotknutých inštitúcií je zabezpečený. Na vyvodenie zodpovednosti voči aktérom kauzy vidia priestor po tom, ako súdy a prokuratúry rozhodnú o zákonnosti trestných konaní.

SaS považuje za správne, že sa mimoriadna schôdza neotvorila

Podpredseda SaS Branislav Gröhling považuje za správne, že sa v pondelok neotvorila mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Označil ju za snahu spolitizovať orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Zdôraznil potrebu nechať tieto orgány slobodne pracovať.

O spolitizovaní polície prostredníctvom mimoriadnej schôdze hovorí aj SaS

"Je správne, že nebola otvorená, a dúfam, že nebude otvorená ani v utorok. Veríme v OČTK a chceme, aby mohli slobodne vyšetrovať bez ohľadu na to, koľko dní je pred voľbami," uviedol. Mimoriadne rokovanie iniciované Smerom-SD je podľa Gröhlinga obrazom toho, ako bude situácia v krajine vyzerať po septembrových voľbách. Označil za nemysliteľné, aby obvinený šéf SIS Michal A. prišiel predniesť správu o bezpečnosti tak, ako to žiada Smer-SD v uznesení. Zopakoval výzvu na jeho odvolanie z funkcie.

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) označila za absurdné zvolávať mimoriadnu schôdzu preto, že sú obvinené niektoré osoby a na ich obranu je potrebné odvolať šéfa polície. To, že máme kampaň, podľa nej neznamená, že sa prestanú vyšetrovať trestné kauzy spojené s korupciou.

Schôdza mohla podľa Smeru vniesť viac svetla do toho, čo sa na Slovensku deje

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) mohla vniesť viac svetla do toho, čo sa na Slovensku momentálne deje. V rokovacej sále bol dostatok poslancov. Skonštatoval to líder strany Smer-SD Robert Fico, ktorá schôdzu iniciovala. Na schôdzi sa neprezentovalo dosť poslancov, otvoriť sa ju pokúsia opäť v utorok (22. 8.) ráno.

Smer-SD si myslí, že chce polícia zlikvidovať opozíciu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Môžeme konštatovať, že opäť, s výnimkou Sme rodina, to bola celá rozpadnutá vládna koalícia, ktorá nemá záujem hovoriť o policajnom prevrate, o rozklade právneho štátu a o zločinoch, ktoré tu páchali tri roky predstavitelia Národnej kriminálnej agentúry a Úrad špeciálnej prokuratúry. Ak stále hovoria, že všetko je v poriadku, že sa nič neudialo, že je to spravodlivý a férový proces, mali možnosť dnes otvoriť schôdzu Národnej rady, mohli sme schváliť program, mať diskusiu, ktorá by vniesla podstatne viac svetla do toho, čo sa na Slovensku momentálne deje," priblížil Fico na tlačovej konferencii. Rovnaký scenár predpokladá aj v utorok. "V uznesení nie je nič také, čo by malo niekoho urážať," dodal.

Smer-SD k neotvoreniu mimoriadnej schôdze (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Smer-SD hovorí opakovane o pokuse zlikvidovať politickú opozíciu, na čom sa podľa Fica pracuje od roku 2020. Strana žiada premiéra Ľudovíta Ódora, aby okamžite odvolal Štefana Hamrana z funkcie prezidenta Policajného zboru. Žiada tiež, aby šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Michal A. vystúpil pred parlamentom a podal správu k aktuálnej bezpečnostnej situácii. Záujmom aktuálnej situácie je podľa Fica potrestať aktuálneho šéfa SIS za to, že sa predložil správu do parlamentu, ktorá hovorila o zneužívaní trestného práva.

Smer-SD k neotvoreniu mimoriadnej schôdze (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

