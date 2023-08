Z nenávisti, pomsty a zatýkania sa ľudia nenajedia: Ceny potravín máme jedny z najvyšších v EÚ, povedal Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel )

BRATISLAVA - Kabinety Igora Matoviča a Eduarda Hegera nedokázali za tri a pol roka realizovať žiadne systémové opatrenia, na ktoré by mohla nasledujúca vláda nadviazať. Povedal predseda SNS Andrej Danko.

Ocenil zmeny stavebného zákona a pravidiel pre verejné obstarávania, ale zároveň skonštatoval, že výstavba diaľnic, aj rekonštrukcia nemocníc stagnuje. "Je tu čo riešiť. Ľudia sa nenajedia z toho, že sa tu bude zatýkať a kto sa komu bude mstiť," vyhlásil.

archívne video ROZHOVOR Andrej Danko: Boris Kollár zošalel, nech sa pozrie do zrkadla!

ROZHOVOR Andrej Danko: Boris Kollár zošalel, nech sa pozrie do zrkadla! (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ceny potravín na Slovensku sú vysoké

Ceny potravín v pomere k priemernej mzde sú podľa neho na Slovensku jedny z najvyšších v Európskej únii, mladých ľudí ohrozuje rast úrokov na hypotékach a celú republiku hroziaci nárast cien energií. "Zadlžujeme sa, nič nebudujeme, každý sa s každým háda a každého nenávidí. To sa musí skončiť," uviedol Danko.

Pred letom podľa neho mnoho straníckych lídrov hovorilo o spájaní politických síl, pričom SNS dokázala úspešne spojiť na svojej kandidátnej listine viacero konzervatívnych a národne orientovaných politických subjektov, ktoré by samostatne nemali šancu postúpiť do Národnej rady (NR) SR. Cieľom podľa neho nie je len postup do parlamentu, ale "úprimná snaha vzoprieť sa liberalizmu".

Na kandidátnej listine tak figurujú ľudia okolo Tomáša Tarabu, Miroslava Radačovského, či Rudolfa Huliaka. "Máme tam mladého pána Lučanského, bývalého župana Milana Belicu, Romana Michalka, Martinu Šimkovičovú, starostov, primátorov a vedenie SNS," doplnil Danko.

Od volieb očakáva zásadnú zmenu

Od volieb očakáva zásadnú zmenu politických pomerov na Slovensku, za najbližších možných povolebných partnerov označil Smer-SD a Hlas-SD. "Teraz je dôležité, aby Peter Pellegrini nezradil. Nerozumiem, prečo sa k spolupráci s Progresívnym Slovenskom hlási KDH," poznamenal Danko.

Poukázal na to, že Adam Lučanský vyvinul aplikáciu, s pomocou ktorej bude možné počas volieb realizovať paralelné sčítavanie hlasov. "Tento software odporúčame každému členovi, ktorý je za nás vo volebnej komisii. Poprosím aj Fica a Pellegriniho, nemám problém aj Republiku. Čím viac fotiek zápisníc tam bude, tým ľahšie to zrátame," zhrnul. Keď sa podozrenia z falšovania volebných výsledkov vyšetrujú aj v USA, je podľa neho naivné automaticky predpokladať, že na Slovensku je takýto problém vylúčený.