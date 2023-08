Ďalšia zbytočná smrť: Zomrel len 19-ročný mladík! V aute, ktoré doňho vrazilo, sedeli jeho rovesníci

Ďalšia smrteľná nehoda na slovenských cestách

DUNAJSKÁ STREDA - Polícia z Dunajskej Stredy vyšetruje ďalšiu tragickú nehodu na ceste. Do 19-ročného mladíka vrazilo auto, v ktorom sedeli jeho rovesníci. Mladík zrážku neprežil.

Život len 19-ročného mladíka vyhasol v utorok večer potom, čo ho zachytilo auto na ceste od obce Vrakúň smerom na Mliečany. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti. "Podľa prvotných informácií mal mladík tlačiť bicykel s defektom na prednom kolese, popri pravom okraji cesty od obce Vrakúň smerom na Mliečany. 19-ročný vodič na aute Kia Sorrento, ktorý išiel krátko pred 22:00 h v rovnakom smere, mladíka v čiernom a bez reflexných prvkov pravdepodobne nevidel a zachytil ho pravou prednou časťou auta," píšu policajti.

Náraz bol taký silný, že pri ňom mladík utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Rozbité čelné sklo na vozidle zranilo aj mladú spolujazdkyňu. Policajti vykonali s vodičom dychovú skúšku, ktorá prítomnosť alkoholu nepotvrdila. "Prípad si prevzal vyšetrovateľ, ktorý úmrtie chodca rieši ako prečin usmrtenia. Presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania," dodali policajti s tým, že keby mal mladík reflexnú vestu alebo iný prvok na oblečení, mohlo by mu to zachrániť život.

