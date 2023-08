Zábery, z ktorých mrazí: Z auta zostala len kopa šrotu! Nehoda si vyžiadala dvoch zranených

Nehoda osobného auta v Novej Lehote si vyžiadala dvoch zranených (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

"Vodič Mercedesu-Benz jazdil po ceste I/9 v smere od Žiaru nad Hronom na Handlovú. Pri prejazde pravotočivou zákrutou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a taktiež poveternostným podmienkam, čo malo za následok, že po vyjdení zo zákruty sa dostal s vozidlom do šmyku," načrtla Kuzmová. Vodič podľa nej prešiel cez protismer mimo cesty vľavo, kde prednou časťou vozidla narazil do stromu, následkom čoho sa auto prevrátilo nabok a následne sa ešte cez strechu niekoľkokrát prevrátilo, až zostalo stáť na streche.

"Pri nehode sa zranili obaja cestujúci v tomto vozidle, a to 27-ročný vodič a 24-ročná spolujazdkyňa, ktorých rýchla zdravotná pomoc previezla do nemocnice. Alkohol u vodiča polícia nezistila," doplnila Kuzmová. Polícia v tejto súvislosti vyzvala vodičov, aby jazdili zodpovedne a na mokrej vozovke prispôsobili rýchlosť jazdy. "Vozovka je klzká a vozidlo sa po šmyku stáva neovládateľné. Radšej príďte do svojho cieľa neskôr ako nikdy," upozornila Kuzmová.