V pláne obnovy je chaos, obce prídu o desiatky tisíc eur, tvrdí Remišová

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Bývalá vláda zaviedla do plánu obnovy v komponente 2 iniciatívu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Mnohé mestá si začali chystať svoje projekty, no vláda odborníkov výzvu uzavrela. V dotáciách v pláne obnovy je chaos a obce prídu o desiatky tisíc eur. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii uviedla predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.