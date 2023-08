Hrozí zvyšovanie cien energií? Tvrdý odkaz Remišovej! Vyzývame vládu, aby konala

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vláda by mala pripraviť opatrenia, ktoré by riešili vysoké ceny energií na rok 2024. Vyzvala ju na to v utorok na brífingu strana Za ľudí, ktorá k cenám energií zvažuje aj zbieranie podpisov na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze.

"Výzva premiérovi - vláda by mala začať okamžite konať. Je august, už teraz je neskoro. Ak chceme stabilizovať ceny energií aj v roku 2024, treba pokračovať v opatreniach, ktoré urobila predchádzajúca vláda. Nie je možné, aby v časoch stále dvojcifernej inflácie, ktorú má SR druhú najhoršiu v EÚ, zdraželi energie o 110 %," zdôraznila predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v súvislosti s minulotýždňovými vyjadreniami regulačného úradu.

Vláda je podľa Remišovej pasívna

Súčasná vláda je podľa Remišovej pasívna. "Je august, vláda žiadne kroky neohlásila, na čo upozornil aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Bolo by mimoriadne nezodpovedné čakať na nástup novej vlády. Nová vláda po voľbách môže byť plne akcieschopná až v novembri, keď už bude na efektívne kroky a na boj proti zdražovaniu energií neskoro," povedala. Aktuálna vláda vo svojom programovom vyhlásení podľa nej oznámila, že zruší plošnú podporu pri cenách energií a že zavedie adresnejší systém podpory. "My s tým nesúhlasíme," podčiarkla Remišová s tým, že vláda neoznámila, ako si adresnú pomoc predstavuje.

Odborník strany na energetiku, obnoviteľné zdroje a zelené technológie Vladimír Škola zdôraznil, že vláda by mala prijať krátkodobé a dlhodobé systémové opatrenia a pomôcť ľuďom a firmám zrýchliť opatrenia na energetické úspory.

Ceny energie by mohli ešte vzrásť

Jedným z opatrení, na ktoré Škola upozornil, že vláda by mala v pláne obnovy nastaviť zálohové financovanie na programy Obnov dom tak, ako je to v iných krajinách, aby uľahčila ľuďom financovanie energetických úspor, pretože nie každá domácnosť má na to, aby čakala niekoľko mesiacov na preplatenie nákladov. Zároveň by kabinet mal bezodkladne posilniť kapacity na hodnotenie projektov na výzvy, kde je energetická efektívnosť oprávnenou aktivitou. Takisto je potrebné zásadným spôsobom zmeniť spôsob poskytovania dotácií v programe Zelená domácnostiam, otvoriť ho verejnej kontrole a zamedziť, aby výzvy boli len pre systém rýchlych prstov.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bude pri pomoci s vysokými cenami energií na rok 2024 postupovať v zmysle programového vyhlásenia vlády. Uviedla to hovorkyňa MH SR Mária Pavlusík. Hovorca ÚRSO Radoslav Igaz v piatok (28. 7.) informoval, že pri absencii mimoriadnych opatrení vlády SR by koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 mohli oproti dnes platným cenám vzrásť v priemere o 81 % a v prípade plynu až o 110 %.