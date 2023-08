SNS vyzýva prezidentku, aby už Slovákom nepovoľovala službu v ukrajinskej armáde

SNS (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

"Prezidentka sa rozhodla riskovať a umožnila deviatim slovenským občanom vstúpiť do konfliktu s Ruskou federáciou," konštatuje SNS s tým, že Rusko a Ukrajina si konflikt musia vyriešiť sami a Slováci by doň vstupovať nemali. SNS avizuje, že v budúcnosti navrhne zákon, ktorým okamžite zanikne občianstvo SR tým, ktorí budú slúžiť v cudzom vojsku so slovenským pasom. Označuje to za bezpečnostné riziko pre všetkých. "Je logické, že takíto občania by mali okamžite stratiť slovenské občianstvo," odkazuje SNS.

archívne video Predseda SNS Andrej Danko predstavil kandidátku strany SNS

Predseda SNS Andrej Danko predstavil kandidátku strany SNS (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Prezidentka povolila službu v ukrajinskej armáde dosiaľ deviatim Slovákom. Od 24. februára 2022 do 2. augusta 2023 vydala celkovo 35 rozhodnutí, z toho deväť povoľujúcich a 26 nepovoľujúcich výkon vojenskej služby v Ozbrojených silách Ukrajiny. Službu v cudzích ozbrojených silách musí podľa zákona o brannej povinnosti povoliť prezident SR. Žiadosť sa podáva na okresnom úrade, vyjadriť sa k nej musia rezorty obrany, vnútra a zahraničných vecí.

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine vyzval "všetkých, ktorí sa chcú pridať k obrane Ukrajiny, Európy a sveta", aby prišli bojovať po boku Ukrajincov.