Kde na to berú? Strany financujú kampaň aj zo súkromných pôžičiek! Státisíce im dal starosta malej obce aj učiteľka

Na pôžičkách od fyzických osôb je z veľkej časti postavená aj kampaň strán Aliancia, kde je to aktuálne 529-tisíc eur a Republika s 432-tisícami eur. Štvrtú najväčšiu sumu veritelia poskytli Slovenskej národnej strane. Ide o 308-tisíc eur. Kým však PS podľa nich podporujú úspešní podnikatelia, Republika a SNS a napríklad aj KDH, si požičiavajú od svojich kandidátov alebo straníkov. Pri niektorých je pritom podľa mimovládky otázne, či mohli takouto sumou disponovať.

„Jedným z dvoch najväčších veriteľov je Dezider Németh, od ktorého si pol milióna požičala novovzniknutá Aliancia. Prieskumy jej pritom zatiaľ nepredpovedajú vstup do parlamentu. Podľa Lászlóa Biróa z Aliancie za pôžičku ručia nehnuteľnosťou. Dezider Németh je spoluvlastníkom firmy Németh Lift sídliacej v Štvrtku na Ostrove, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou výťahov. Spoločnosť dosiahla vlani tržby vo výške milión eur a zaknihovala si stratu 113-tisíc eur,“ poukázali na dáta z finstatu.

Medzi najväčších veriteľov patrí zasa kandidát PS Martin Pekár, ktorý strane požičal 400-tisíc: "Sú to peniaze, ktoré som zarobil a usporil ako riaditeľ a spolumajiteľ Formel D Group, kde posledných 10 rokov zastávam pozíciu viceprezidenta pre centrálnu a východnú Európu. V automobilovom priemysle pôsobím na rôznych pozíciách už 20 rokov," uviedol Pekár. Progresívcom požičiaval peniaze už aj v minulosti.

Predseda Republiky Milan Uhrík strane požičal až 200-tisíc eur. Oficiálne pritom žije z platu europoslanca. Uhríkov poslanecký asistent Lukáš Kopáč zase podľa Transparency prispel pôžičkou 30-tisíc eur a poslanec Milan Mazurek 40-tisícmi eur. „Okrem Uhríka strane požičala 30-tisíc eur aj jeho manželka, ktorá je zamestnankyňou spoločnosti Henkel Slovensko. Uhrík podľa jeho majetkového priznania zarobil za rok 2019 ako europoslanec 71-tisíc eur, ďalších 4-tisíc mal z funkcie župného poslanca. V uplynulých rokoch investoval nemalé prostriedky do nákupu nehnuteľností,“ dodali.

Uhrík vysvetlil, že ide o jeho súkromné úspory za posledné roky. „Europoslancom som 50 mesiacov, mesačný plat poznáte. Z toho sa dá požičaná suma ušetriť aj bez hladovania. Pred dvoma rokmi som podobne povedal všetkým poslancom, aby šetrili, lebo budeme potrebovať peniaze na kampaň a radšej budeme dlžiť sami sebe ako niekomu cudziemu,“ tvrdí.

Najštedrejším veriteľom SNS je starosta Očovej Rudolf Huliak, ktorý takto do kampane investoval až 120-tisíc eur. Huliak tvrdí, že peniaze zarobil ako živnostník. „Tridsať rokov som mal firmu, ktorá striekala autá,“ vysvetlil mimovládke. Dodal, že svojimi peniazmi financuje kampaň nezávislých osobností podporovaných Národnou koalíciou na kandidátke SNS, ktorí kandidujú od 129. miesta.

Najväčším veriteľom KDH je zasa učiteľka zo Spišských Vlachov Slávka Lazorová, ktorá strane požičala 100-tisíc eur. „Máme rodinnú firmu, s tou to však nemá nič spoločné. Sú to prostriedky, ktoré máme k dispozícii ako rodina,“ reagoval pre Transparency International Lazorovej manžel, podľa ktorého rodina nemá obavy, že sa jej peniaze nevrátia.

Horšie je však podľa nich na tom predseda Maďarského fóra Zsolt Simon, ktorý požičal svojej strane 75 000 eur. Transparency upozornila, že mu hrozí, že peniaze nedostane späť. V prípade, že strana nedosiahne hranicu troch percent a nezíska nárok na štátny príspevok, navrátenia pôžičky sa vzdal. To isté platí aj pre ďalšiu veriteľku tejto strany Stanislavu Bytčanek. Podnikateľka strane požičala 35 000 eur. „V prípade pôžičiek platí rovnaká zmluva pre každého,“ tvrdí Simon. Do kandidatúry vraj investuje zisky z podnikania. „Môj zárobok mi to veselo dovoľuje,“ odkázal.