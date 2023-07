Exministerka Saková a jej kolegyňa z Hlasu sa nezdajú: Spev na pódiu bez prípravy, internet sa vo veľkom baví!

Saková a Dolinková sa ocitli na pódiu a mali spievať. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Gettyimages.com)

TREBIŠOV - Predvolebné kortešačky, či ako sa inak nazývajú, stretnutia politikov s občanmi, sú v plnom prúde. Niet divu, už o dva mesiace si budeme ako národ vyberať ľudí, ktorí budú viesť krajinu. Na to, aby sa im to podarilo, musia kampaňovať vo veľkom a dôkazom toho je aj doteraz mimoparlamentný Hlas-SD. Ten svoje podpredsedníčky vystavil obdivu, no aj posmechu internetu. Čo sa teda stalo v Trebišove na pódiu?

Takto sme ich ešte nevideli

Pre exministerku vnútra Denisu Sakovú a jej kolegyňu Zuzanu Dolinkovú z Hlasu bola návšteva Trebišova na východe Slovenska mimoriadne intenzívna. Okrem toho, že sa stretli s občanmi na klasickom kultúrnom podujatí, kde prebiehala kampaň strany Hlas, jej program okorenila aj známa, satirická a ľudová skupina Drišľak z Vranova nad Topľou.

VIDEO Pozrite sa, ako to Saková a Dolinková roztočili:

Saková a Dolinková sa nezdajú, na pódiu v Trebišove to roztočili za asistencie skupiny Drišľak (Zdroj: Facebook/Zuzana Dolinková)

Mikrofóny v rukách a spievanie bez prípravy

Mnohým fanúšikom tejto hudobnej skupiny je už dobre známy jej temperamentný spevák Ján Jakubčín, ktorý často necháva svojich prominentných hostí na pódiu v nepredpokladanej situácii. Využil to aj tentokrát, keď mal na pódiu hneď dve podpredsedníčky Hlasu. Bez upozornenia im dal do rúk mikrofóny a do hudby mali zanôtiť známu ľudovku "A ja taká dzivočka". To, ako to dopadlo, si môžete pozrieť vo videu vyššie, ktoré samotná Dolinková zdieľala na sociálnej sieti. "Dnes v Trebišove bolo ozaj veselo," napísala Dolinková o sobotnom bujarom večeri na pódiu.

Internet sa zabáva

Už krátko na to, ako sa video objavilo na sociálnej sieti, sa začala satirická internetová stránka Zomri vo veľkom zabávať, a taktiež jej fanúšikovia. Tá totiž prirovnala dvojicu političiek k legendárnej švédskej formácii.

(Zdroj: Facebook/Zomri)