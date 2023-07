EXKLUZÍVNE Nový predvolebný prieskum opäť mieša karty: SNS posilňuje, priepasť medzi Smerom a PS sa zväčšuje!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v júli 2023, vyhral by ich so ziskom 23,1 percenta Smer-SSD, ktorý by bol nasledovaný Progresívnym Slovenskom (13,6 %) a Hlasom-SD (12,5 %). Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry Polis Slovakia pre spoločnosť Zoznam.

Z prvých čísel prieskumu je značné, že medzi Smerom a zvyškom strán sa čoraz viac zväčšuje rozdielova priepasť, pričom PS stráca na Smer takmer 10 percent. V prvej trojici však stále ide o strany, ktoré by sa do parlamentu dostali, no ďalej je už situácia napätá.

Prieskum sa vykonával telefonicky v dňoch 22.až 27. júla 2023 na vzorke 1034 respondentov. Otázka pre nich znela: "Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu

by ste volili?"

OĽaNO aj Sme rodina mimo parlamentu, SNS naberá voličov

Nasleduje hnutie Republika so ziskom 8,4 percent, a za ňou koalícia OĽaNO a priatelia, ktorá by však ako koalícia so ziskom len 6,2 neprešla do parlamentu, keďže ich potrebuje minimálne 7. KDH sa umiestnila na šiestnom mieste so ziskom 5,5 percent, nasleduje ju Aliancia a SNS s 5,4 percentami. Poslednou stranou, ktorá vážne balansuje na kvóre je SASKA, ktora by sa s 5,2 tesne dostala do parlamentu.

Situácia za bránami parlamentu

Za bránami parlamentu je to ešte zaujímavejšie. Ako prvé sa tu totiž umiestnilo hnutie Sme rodina s 4,5 percentami, za ňou Kotlebova ĽSNS (3,1%), Hegerovi Demokrati (3%) a Modrí, Most-Híd (2,5%). V strane sa ešte umiestnilo Maďarské fórum so ziskom 1,6 percent.

Preferencie sú spočítané z 56% účasti respondentov. Nerozhodnutých bolo 33 percent, voliť by určite nešlo 11 percent z nich.