Priorita prezidentky a premiéra musí byť vrátenie dôvery v právny štát, tvrdí SaS

BRATISLAVA - Prioritou pre prezidentku Zuzanu Čaputovú a predsedu vlády Ľudovíta Ódora musí byť aktuálne prinavrátenie dôvery v právny štát. Skonštatovala to SaS v súvislosti s kauzou okolo odchodu Ivana Šimka z vedenia rezortu vnútra. Situáciu podľa strany rovnakým dielom zneužívajú líder Smeru-SD Robert Fico aj líder obyčajných ľudí Igor Matovič.

"Vývoj okolo odvolania Šimka z funkcie ministra vnútra dáva verejnosti viac otázok ako odpovedí. Nebezpečenstvo, ktoré z tohto plynie, sa netýka len spochybňovania férovosti volieb, ale aj zneužívania celej situácie v predvolebnom boji," podotkol poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Juraj Krúpa. Práve preto považuje za dôležitú úlohu prezidentky a premiéra prinavrátenie dôvery občanov v právny štát, kde nehrozí žiadna manipulácia volieb a ani vyšetrovania.

Čo sa týka dvoch piatkových mimoriadnych rokovaní parlamentu, podľa Mariána Viskupiča (SaS) by bolo dobré, keby sa súčasný parlament už do volieb nezišiel. SaS podľa jeho slov nechce robiť PR strane Smer-SD, ktorá rokovania iniciovala a nezúčastnila sa na nich. Na margo financovania samospráv dodal, že by bolo dobré, keby vláda zmenila názor a peniaze uvoľnila.