Ivan Šimko sa pre svoje odvolanie môže obrátiť na Ústavný súd, tvrdí publicista

Galéria fotiek (2) Ivan Šimko

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

BRATISLAVA - Ústava priamo nedefinuje procedúru odobratia poverenia individuálnemu členovi dočasnej vlády, ktorá funguje bez dôvery parlamentu. To vytvára priestor na to, aby exminister vnútra Ivan Šimko podal vo veci svojho odvolania sťažnosť na Ústavný súd (ÚS) SR. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko s tým, že rozhodnutie ÚS SR by pre budúcnosť určilo postup, ako v takýchto prípadoch môžu ústavní činitelia postupovať.