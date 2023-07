Sadáte si za volant v šľapkách? Dajte si veľký POZOR, chvíľka nepozornosti vás môže stáť život!

Galéria fotiek (4) Jazda autom v nespevnenej obuvi vás môže stáť naozaj veľa.

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Horúce počasie láka na letné výlety. Pokiaľ sa však na svoju cestu rozhodnete vydať autom, mali by ste si dať pozor. Dôležitým faktorom pre dobrý, ničím nepokazený výlet je aj pohodlné oblečenie, v ktorom sa budete cítiť dobre. Nemali by ste si však uletieť, nespevnená obuv vám môže narobiť vážne problémy, a to aj napriek tomu, že nosenie žabiek za volantom nie je zákonom zakázané.