Ubíjajú vás ceny energií? Ak vám po zaplatení účtov zostane TÁTO suma, možno spadáte do pásma energetickej chudoby

BRATISLAVA – Slovensko sa v posledných mesiacoch stalo jednou z krízou najviac skúšaných krajín Európskej únie (EÚ). Drahé potraviny, nájmy, oblečenie či pohonné hmoty vysávajú peňaženky domácností do poslednej kvapky. Častokrát sa stáva, že pri dni zúčtovania energií sa na platbu faktúr nájde už len málo peňazí. Dôvodom sú nízke príjmy v porovnaní s výdavkami, ktoré nás v životnej úrovni pomaly ženú na chvost zoznamu krajín EÚ. Vážne problémy má však viac domácností, než by ste očakávali.

archívne video

Každá dvanásta domácnosť má problém s platením účtov za energie. Zaraďuje ich to do kategórie takzvanej energetickej chudoby, informuje portál RTVS. Hlavným dôvodom tohto stavu sú nízke príjmy slovenských domácností. Väčšinu svojej výplaty tak napokon minú na bežné potreby.

Bežný je aj život v starých budovách, ktorým chýba riadna tepelná izolácia, v mnohých prípadoch si ľudia nemôžu dovoliť ani plastové izolačné okná. Spotreba energie na vykurovanie týchto objektov tak výrazne rasti a tým narastá aj suma na výslednej faktúre.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Pomôcť by mohla definícia energetickej chudoby: Jasná suma stanovená nie je

V prípade, ak vám v peňaženke ostane menej ako 400 eur po zaplatení energetických účtov, mohli by ste spadať do pásma energetickej chudoby. Štát by mal pre zefektívnenie pomoci nastaviť tzv. hranicu chudoby, myslí si Dušana Dokupilová z prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

„Mnohí ľudia, ktorí dajú napríklad viac ako desať percent zo svojho príjmu na energie, jednoducho sa iba nehospodárne správajú. Definíciu si potrebujeme ohraničiť tak, aby sme vybrali ľudí, ktorí sú najohrozenejší a ktorým musíme my ako štát pomôcť,“ myslí si odborníčka zo SAV.

Podľa zozbieraných dát by pomoc pri zvládaní splácania faktúr za energie potrebovala každá dvanásta domácnosť. Tragickejšie čísla by ste pozorovali v prípade, ak by ste sa pozreli na samoživiteľov. V takomto prípade by do pásma energetickej chudoby spadala až každá šiesta domácnosť.

„Vytváranie špeciálnych taríf práve pre tieto identifikované domácnosti, zákaz odpájania od dodávok energií a vody, najmä počas vykurovacej sezóny, pretože to je veľmi veľmi citlivé. V prípade, ak sa tieto domácnosti dostanú do platobnej neschopnosti, tak by bol vytvorený systém energetického poradenstva,“ dodal Andrej Juris, šéf prognostického úradu SAV.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Neplatiči by sa vyhli nadbytočným poplatkom

V prípade pomoci by mohla odpadnúť povinnosť platby poplatkov, ktoré si sociálne slabšie domácnosti nemôžu dovoliť. Odpustiť by sa mali poplatky za odpájanie a znovuzapájanie energie. Ďalším riešením, ktorí by mohol ľuďom v ťažkej situácii pomôcť je zavedenie tzv. kreditného systému. Ľudia by si jednoducho predplatili sumu, z ktorej sa poplatky za montáž meradiel za a energie odpočítajú.

Pomôcť by mali aj prípade energeticky neúsporných domov. Problémom je fakt, že mnohé domácnosti nemajú schopnosť dostať sa ani na tú úroveň, v ktorej by mohli o štátne dotácie na obnovu domu žiadať. „Existujú rôzne dotačné schémy, či už obnov dom alebo zelená domácnosť. Ale to je zrejme nedostačujúce. Ešte by mali tie dotačné schémy ubrať z tých náročností. Aby sa mohli dostať aj takí ľudia, ktorí skutočne nemajú úspory a nemajú to z čoho zaplatiť,“ dodala Monika Jankovičová, energetická ombudsmanka.