Dovolenkári, POZOR, z čísel na našich pumpách sa zbláznite: Kedy dôjde k stabilizácii cien? Prezradíme vám to!

BRATISLAVA – Aj keď to pred dvoma mesiacmi mohol na trhu s palivami pôsobiť tak, že sa ceny benzínu a nafty pomaly stabilizujú opak je pravdou. Posledné týždne motoristom dokázali, že hodnoty pohonných hmôt nie sú postavené na pevných základoch a s príchodom letných mesiacov kolísanú ako na húsenkovej dráhe. Analytici prezradili, čo za tým stojí a tvrdia, že už onedlho by sa mohla situácia na čerpacích staniciach zlepšiť.

archívne video

Ceny pohonných hmôt sa pohli aj 26. týždni a vydýchnuť si pri nich môžu najmä vodiči benzínových motorov. Cena benzínu totiž v priemere klesla z 1,597 €/l na 1,588 €/l. Táto zmena potvrdila klesajúcu tendenciu, ktorú ešte v minulých týždňoch predpovedali viacerí analytici.

Horšie sú na tom však ceny nafty. Pokiaľ aj vy doma máte tátoša s dieselovým motorom, vývoj cien by vás nemusel potešiť ani tento týždeň. Napriek rapídnemu poklesu pri cenách nafty, ktoré môžeme pozorovať už od konca roka 2022 dnes dochádza k jej rastu. Tlaky na vývoj jej ceny sa zlomili hneď na začiatku júna a aj v 26. týždni potvrdili svoju stúpajúcu tendenciu.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Oproti 22. týždňu, kedy sa ceny začali výraznejšie lámať dnes tankujeme už o skoro 5 centov za liter drahšie. S priemernou štvrtkovou cenou 1,472 €/l sa tak nafta dostala až k svojmu priemeru zo 16. týždňa. Dnes, však na rozdiel od apríla ceny stabilne stúpajú.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Ceny nafty by sa mohli v lete vyšplhať ešte vyššie: Hodnota benzínu skáče, ako na trampolíne...

Analytici z rôznych krajín upozorňujú, že zvýšený dopyt po nafte v letných mesiacoch, ktoré sa už tradične spájajú s dovolenkovým obdobím môže vplývať aj na ceny nafty. Dnes už vidíme, že tie začínajú v letných mesiacoch pomaly ale isto rásť. V odlišnej pozícii je na trhu s palivami benzín, podľa portálu TvNoviny za to môžu dve protichodné sily.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/ Ramon Leško

„Energetická kríza v Európe postupne odznieva, čomu nasvedčuje kontinuálny trend poklesu cien energetických komodít od minuloročných augustových maxím. To by v kombinácii so slabými ekonomickými vyhliadkami malo aj naďalej tlačiť ceny ropy, ako aj pohonných látok nadol,“ uviedol analytik Lukáš Lipovský pre portál.

Aj keď by sa ceny mali vďaka tomu faktu stabilizovať, pravda je iná. Na druhej strane ich nahor tlačí letná dovolenková sezóna. „Ceny ropy a pohonných látok môžu byť v nasledujúcich týždňoch podporované vďaka blížiacej sa letnej motoristickej sezóne, ktorá historicky prevažne viedla k nárastu mobility, a teda aj dopytu po palivách,“ doplnil Lipovský.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Zmenu očakávajte až potom, čo budú všetci dovolenkári doma

Pokiaľ na svetový trh s ropou a ropnými produktmi nebude vplývať nič výrazné a nečakané, prvých zmien by sme sa mohli dočkať už čoskoro. Už v septembri po ukončení oficiálnej dovolenkovej sezóny by sa mohli ceny pomaly začať stabilizovať.

„Po letnej motoristickej sezóne by sa však mal trend normalizácie a poklesu cien ropy a pohonných látok obnoviť. Treba si uvedomiť, že ponuka na trhu s ropou je pomerne silná a dopyt slabne,“ popísal situáciu analytik.