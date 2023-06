Motoristi, POZOR, raj pre vaše peňaženky je na dosah! TÚTO sumu môžete ušetriť: Z cenovej priepasti spadnete na zadok...

BRATISLAVA/ PRAHA – Jednou z hlavných a obľúbených tém posledných mesiacov sú zmeny v cenách benzínu a nafty. Turbulentná situácia na trhu sa podpisuje aj na výsledných cenách a jeden by sa ľahko stratil v tom, koľko bude musieť zaplatiť pri najbližšej návšteve čerpacej stanice. Na mape Európy sa však objavil motoristický raj. Pokiaľ chcete tankovať lacnejšie, zvážiť by ste mali návštevu čerpacích staníc u našich západných susedov.

Časy, počas ktorých Slováci pravidelne vyrážali na nákupy do susedného Česka kvôli výhodnejším cenám sú už dávno preč. Potraviny, no aj iné tovary sa v priebehu posledných rokoch skoro vyrovnali s cenami tých našich. Ukazuje sa však, že nákupná turistika k našim západným susedom by sa mohla stať opäť trendom. Novým a najhlavnejším lákadlo sa stávajú ceny benzínu a nafty. Rozdiely sú už dnes tak priepastné, že v pohraničných obciach sa opäť raz začína skloňovať slovné spojenie „tankovacia turistika“.

Čerpacie stanice v Česku ponúkajú pohonné hmoty za tak výhodné ceny, že okrem Slovákov sa stávajú lákadlom už aj pre Rakúšanov a Nemcov, ktorí české čerpacie stanice začínajú navštevovať pravidelne. O priepastnom rozdiele, ktorý sa v niektorých prípadoch môže vyšplhať až na 30 centov za liter informoval portál TvNoviny. Netreba však strácať čas, cenový rozdiel by sa mohol stratiť už v jeseni.

Na Slovensku ceny rastú, českí motoristi krochkajú blahom

Ceny pohonných hmôt sa v polovici júna dostali na úroveň 1,580 €/l pri benzíne a 1,433 €/l pri nafte. Nová cenová bilancia sa dnes pohybuje v rozumnejších hodnotách, ako tomu bolo takto pred rokom pri vrchole palivovej a energetickej krízy. Jedným z dôvodov je už definitívne prichádzajúce embargo na ruskú ropu, kvôli ktorému sa Európske štáty museli značne zásobiť. Dostatok čierneho zlata v miestnych rafinériách tak tlačí ceny pohonných hmôt k poklesu.

Ako portál uvádza, výrazný rozdiel v cenách palív je citeľný už pár kilometrov za Slovensko-Českými hranicami, kde sa vodičom na niektorých čerpacích staniciach môže podariť natankovať liter nafty už za 30,90 Kč (1,30 €/l). Podobné rozdiel by ste zaznamenali aj pri tankovaní benzínu, ktorého cena na jednej z čerpacích staníc sa dostala na úroveň 36,40 Kč (1,53 €/l).

Tankovacia turistika láka nielen Slovákov: Na českých pumpách stretnete aj Rakúšanov či Nemcov

Cenový rozdiel láka k tankovaniu v Českej republike aj susedné Rakúsko a s Českom susediace Nemecko. Niet sa však čomu čudovať. Zatiaľ čo Slováci pri tankovaní nafty u západných susedov ušetria v priemere 13 centov za liter, pre Rakúšanov cenový rozdiel predstavuje až 21 centov. O čosi viac je tankovanie v Česku výhodné pre Nemcov, ktorí pri ceste do Českej republiky ušetria niekedy až 30 centov za liter paliva.

„Vysoký nárast predaja registrujeme u nás od vlaňajška potom, čo v Nemecku na jeseň skončila zľava na daň a cena im vyletela opäť vysoko. Teraz však predaje u nás gradujú,“ povedal pre český portál Lidovky Jiří Ondra, spolumajiteľ siete Tank Ono.

Čas pre lacné tankovanie sa pomaly kráti: Koniec výhodných cien prichádza už čoskoro...

Pokiaľ tak chcete pri svojej jazde ušetriť a rozhodli ste sa, že tankovať u susedov sa oplatí, nemali by ste zaspať na vavrínoch. Nízke ceny pohonných hmôt budú mať len krátke trvanie. Jedným z dôvodov poklesu cien boli aj dočasné zľavy na spotrebnú daň, ktorých platnosť sa končí už v septembri.

„Nižšie ceny nafty v ČR sú spôsobené nižšou spotrebnou daňou. V ČR ale v lete zníženie skončí, čo bude znamenať skokovité zdraženie nafty na približne slovenskú úroveň,“ uviedol analytik Boris Tomčiak.