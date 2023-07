Pred víkendom ušetríte: Takto sa pohli ceny benzínu a nafty! Sme svedkami rekordného prepadu?

Galéria fotiek (3) Ceny pohonných hmôt vyvolávajú ošiaľ: Pred letnými dovolenkami sa hýbu opäť nahor

BRATISLAVA – Turbulentná situácia na trhu s pohonnými hmotami spôsobovala v posledných týždňoch a mesiacoch vrásky na čele nejednému šoférovi. Ceny benzínu a nafty sa o to viac zdvihli pred začiatkom dovolenkovej sezóny, kedy je už tradične zvýšený dopyt po týchto komoditách. Podľa analytikov by sa situácia na čerpacích staniciach mala zlepšovať už od septembra, dnes to však vyzerá, že pokles cien dorazil už teraz.