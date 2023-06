Cesta do Chorvátska vás môže vyjsť poriadne draho! VEĽKÝ PREHĽAD cien roku 2023: Koľko za dovolenku zaplatíte?

BRATISLAVA/ ZÁHREB – Chorvátsko je už dlhé desaťročia obľúbenou dovolenkovou destináciou desiatok tisíc Slovákov. Pokiaľ ste sa aj vy tento rok rozhodli, že na dovolenku poputujete k Jadranu, mali by ste si dobre prepočítať, koľko eur si máte pred cestou vložiť do svojej peňaženky alebo mať na karte. Diaľničné známky, prejazdené litre nafty a benzínu či ubytovanie vás tento rok môže vyjsť poriadne draho.

Pokiaľ sa na dovolenku vyberiete autom, mali by ste spozornieť. Nie v každej krajine natankujete práve najlacnejšie. Ak chcete ušetriť, svoju trasu by ste si mali naplánovať tak, aby ste mohli tankovať práve v tých krajinách, kde sú benzín a nafta najlacnejšie. Spomedzi všetkých krajín natankujete najdrahší benzín na čerpacích staniciach na Slovensku, najlacnejší zase v Slovinsku.

Ak jazdíte na naftovom aute, natankovať by ste mali doma a ušetriť tak aspoň nejaké to euro. Najdrahšiu naftu natankujete, naopak, v Maďarsku. Západoslovkákom sa preto skôr oplatí trasa cez Rakúsko a Slovinsko.

Pri svojich cestách by ste určite nechceli zablúdiť v nejakom zapadákove, kde pri nefunkčnej GPS v najlepšom prípade narazíte na okoloidúceho, kde hrozí jazyková bariéra, preto je ideálne voliť diaľnicu. Pokiaľ chcete byť na mieste čo najrýchlejšie a nezdržíte sa pri mori dlhšie ako týždeň, najvýhodnejšiu cestu ponúka Rakúsko, v ktorom si 7-dňovú diaľničnú známku kúpite za 9,90€. Pozor si dajte ri ceste cez Slovinsko, ktoré len nedávno zaviedlo elektronický systém diaľničných známok.

Najdôležitejšou zmenou tohtoročnej dovolenkovej sezóny je vstup Chorvátska do zóny Schengenu. Vyhnete sa tak niekedy aj hodinovým hraničným kontrolám. Pokiaľ sa chcete vyhnúť aj ďalšiemu prebytočnému čakaniu či kolónam, mali by ste cestovať počas pracovného týždňa. Piatkové poobedia a soboty sú totiž najobľúbenejším časom pre všetkých dovolenkárov. Pokiaľ si vezmete o pár dni dovolenky naviac a vyrazíte napríklad v stredu, vaša cesta bude opäť o čosi príjemnejšia. Rizikový je aj predposledný júlový víkend a prelom letných mesiacov, kedy do Chorvátska cestuje najviac Nemcov.

O zvyšujúcich sa cenách ubytovania v Chorvátsku sa už povráva nejaký ten týždeň. Dovolenková sezóna ešte ani nezačala a ceny za krátke týždenné ubytovanie pre priemernú štvorčlennú rodinu sa vyšplhalo až na úroveň 450€. O zvyšujúcich sa cenách ubytovania informoval aj chorvátsky portál Slobodna Dalmacija. Podľa portálu sú tak v tejto sezóne lacnejšími destináciami napríklad ostrov Vis, Dubrovník, Split alebo Hvar. Aj tam si však vaša peňaženka zažije krušné časy.