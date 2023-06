S príchodom leta sa zapotia aj vaše peňaženky! Šialenstvo na čerpacích staniciach: TOĽKO dnes zaplatíte za liter nafty

BRATISLAVA – Letná sezóna plná návštev dovolenkových destinácií je už tradične spojená s nárastom cien pohonných hmôt. Viac prejazdených kilometrov prirodzene spôsobí aj vyšší dopyt po čiernom zlate, a tak sa ceny benzínu a nafty môžu vyšplhať do rekordných výšin. Letné prázdniny ešte ani nezačali, no čerpacie stanice sa už pomaly pripravujú na prílev dovolenkárov. Ceny benzínu a nafty tak vzrástli už v prvých týždňoch.

Hlavná sezóna všetkých motoristov sa rozbieha v plnom prúde a odpoveďou na zvýšený dopyt najmä po nafte je prirodzený rast cien pohonných hmôt. Prvý týždeň ukázal, že cesta do vašej vysnívanej destinácie vás môže stáť zas o čosi drahšie. Analytici upozorňujú, že ceny sa môžu ešte zvýšiť. Nemali by sa však ani zďaleka priblížiť k cenám z prvých mesiacov po zavedení embarga na ruskú ropu.

O tom, ako by sa mohli ceny pohonných hmôt v najbližších týždňoch vyvíjať informuje portál TvNoviny. „Do konca júna nastane mierne zvýšenie cien na čerpacích staniciach o približne dva centy za liter,“ myslí si analytik Bori Tomčiak.

Kam sa ceny v priebehu týždňa dostali?

Prvé známky rastu týchto cien môžeme pozorovať už aj pri štarte dovolenkovej sezóny. Menej významný nárast sa nám podarilo zaznamenať pri cenách benzínu, ktoré od minulého týždňa vzrástli len o 4 desatiny centa. Oproti minulému týždňu, kedy ste v priemere mohli natankovať za 1,593 €/l si tak ceny pohli len nepatrne na úroveň 1,597 €/l.

O čosi väčšiu zmenu môžeme pozorovať pri náraste cien nafty. Dôvodom môže byť aj fakt, že práve naftové motory sú najčastejšie využívané pri jazde na dlhé trasy. Oproti minulému týždňu vzrástla priemerná cena z úrovne 1,429 €/l na novú hodnotu 1,459 €/l. Jej cena tak narástla o 3 centy za liter.

V lete si za pohonné hmoty priplatíte...

S nárastom dopytu po pohonných hmotách v hlavnej dovolenkovej sezóne prichádza aj prirodzené zvyšovanie cien. Dôvodom je fakt, že mnoho domácich no aj zahraničných turistov využíva na prepravu do svojej letnej destinácie práve osobné auto. V priebehu jednej dovolenky tak môžu prejazdiť aj tisíce kilometrov, a tak spáliť stovky litrov benzínu či prevažne nafty.

„Spotreba ropy i pohonných hmôt bude v druhom polroku vyššia oproti ponuke, takže vodiči by nemali počítať so zlacnením,“ ozrejmil analytik. To, do akých výšok by sa ceny vo vrchole dovolenkovej sezóny mohli dostať sa však s presnosťou odhadnúť nedá.