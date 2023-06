Vzdušný priestor Slovenska bude spolu s Poľskom a Českom chrániť aj Maďarsko

"Takúto dohodu sme mali doteraz s Poľskom a Českom, títo partneri strážia náš priestor už niekoľko mesiacov. Som rád, že sme takúto dohodu našli aj s Maďarskom o spôsobe jeho zapojenia do tejto iniciatívy," uviedol šéf slovenského rezortu. Dodal, že s využitím kapacít a lietadiel všetkých troch krajín môže Slovensko počítať do 31. decembra 2024. "Až kým na Slovensko dorazia objednané lietadlá F-16 a budú schopné vykonávať všetky úlohy na ochranu nášho vzdušného priestoru," dodal Sklenár.

Slovensko čaká na dodávku nových F-16

SR má dlhodobo podpísané zmluvy o spolupráci v oblasti vojenského letectva so všetkými partnermi z V4. Ochranu slovenského neba prevzali spojenci po uzemnení stíhačiek MiG-29. Slovensko v súčasnosti čaká na oneskorenú dodávku nových stíhacích lietadiel F-16, prvé štyri kusy by mali prísť v priebehu budúceho roka. Hlavnými témami rokovaní V4 v Tatrách bola vzájomná spolupráca a zhodnotenie končiaceho sa slovenského predsedníctva, ktoré SR odovzdá českým kolegom. Sklenár v nedeľu (11. 6.) rokoval aj so štátnou tajomníčkou nemeckého rezortu obrany Siemtje Möllerovou. Po skončení sa stretnutia ocenil pokračujúci záujem Nemecka o bezpečnosť Slovenska, najmä iniciatívu ďalej poskytovať kapacity na posilňovanie spôsobilostí slovenských ozbrojených síl.