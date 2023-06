Zmenami vo fungovaní ambulantných pohotovostí sa bude zaoberať ďalšia vláda, poznamenal Palkovič

Ako poukázal, v parlamente sa nenašiel poslanec, ktorý by si osvojil návrh zmien vo fungovaní ambulantných pohotovostí. "Tým, že si to nikto neosvojil a nemáme indície, že by si to niekto chcel osvojiť, tak to pripravíme do ďalšej vlády, ktorá bude po predčasných voľbách," povedal.

Ministerstvo zdravotníctva navrhlo skrátenie ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach do 20.00 h. Chce tiež zredukovať sieť detských ambulantných pohotovostí. Odôvodňuje to okrem iného nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov. Zmeny by privítali zástupcovia ambulancií či pediatri. Naopak, nesúhlasia s nimi Asociácia nemocníc Slovenska, Lekárske odborové združenie ani Združenie miest a obcí Slovenska.

Návrh napríklad na zrušenie detskej pohotovosti v Námestove kritizoval predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). "Je to podľa mňa nelogické rušiť ambulanciu, kde je veľa pacientov aj dostatok lekárov a presúvať ich do inej ambulancie vzdialenej desiatky kilometrov, kde nemajú dostatok zdravotného personálu, aby to vykryli. Preto som presvedčený, že bude najlepšie zachovať pohotovostnú ambulanciu pre deti a dorast v Námestove," dodal.