MIMORIADNE Stovky pediatrov dali výpovede, na pohotovosti končia: Tvrdý odkaz ľuďom aj politikom! TOTO sú dôvody

BRATISLAVA – To, čoho sme sa obávali, sa stalo realitou. K dnešnému dňu sa stovky pediatrov naprieč celým Slovenskom rozhodli v koordinovanej akcii podať výpovede z Ambulantných pohotovostných služieb.

Pediatri tvrdia, že už odmietajú slúžiť nad rámec pracovného času, mať služby bez ohľadu na vek a zdravotný stav či mimo pracovného času, čo je, ako sami prízvukujú, v rozpore so zákonníkom práce a zásadami ochrany zdravia.

Je ich málo, sú starí a robia aj mimo pracovnej doby

Pediatri poukázali na viacero problémov, s ktorými sa súčasný systém stretáva. V prvom rade podľa nich aktuálne chýba každý piaty pediater a každý druhý z tých, čo pracujú, je dôchodca. „Pre ilustráciu, ak by sa všetci pediatri, ktorí sú v dôchodkovom veku rozhodli ísť zajtra do dôchodku, zostalo by takmer 600 tisíc detí bez prístupu k pediatrickej starostlivosti," vysvetlili. Vekový priemer primárnych pediatrov na Slovensku je až 59 rokov.

Využiť tieto limitované ľudské zdroje na zabezpečenie základnej liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti o deti a dospievajúcich na najbližšie obdobie považujú za kľúčové. To sa dá však docieliť podľa nich jedine optimálnym využitím ich pracovnej kapacity, ktorá, ako prízvukujú, nie je neobmedzená. „Po dôkladnej analýze bol vypracovaný návrh na skrátenie ordinačnej doby o dve hodiny – tak, aby služby v APS boli do 20:00 a cez víkend a sviatky trvali nie 15 hodín, ale 12 hodín. Je to nevyhnutné pre zabezpečenie dostatočného času na oddych a spánok po takejto službe. Dôkladnou analýzou bolo zistené, že v čase po 20:00 hod navštevuje APS len minimum pacientov a zároveň po tomto čase už vo väčšine miest nie je dostupná lekárenská služba,“ uviedli.

Poukázali tiež na to, že služby ambulantných pohotovostí sú nadmerne zneužívané. Majú totiž slúžiť ľuďom s akútnym zhoršením zdravotného stavu, no napriek tomu až 70 percent prípadov tvoria ťažkosti, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie.

Pre neudržateľnosť súčasného systému pediatri navrhovali zlúčenie niektorých pevných bodov, v ktorých sa ambulantné pohotovostné služby poskytujú. „Už teraz sú mnohé pevné body APS neobsadené a mnohé obsadené pevné body sú minimálne využívané. Áno, všetci by si želali neobmedzený a okamžitý prístup k zdravotným službám, ale je nevyhnutné akceptovať fakt, že primárnych pediatrov niet a v dohľadnom čase ich bude stále menej. Navrhovaná sieť pevných bodov APS bola konštruovaná tak, aby nebolo ohrozené zdravie detí a boli pritom rešpektované jediné existujúce ľudské zdroje, ktoré sú k dispozícii,“ vysvetlili.

Po zverejnení návrhov na zmeny sa však podľa ich slov rozpútali vášne z jednotlivých regiónov, ktoré ignorovali fakty a sledovali jediný záujem – nenahnevať voličov. „Politici ani spoločnosť nevypočula primárnych pediatrov, a preto tí využili svoje zákonné právo a začali podávať výpovede zo zmlúv s poskytovateľmi APS. Reakciou sú už teraz neospravedlniteľné zastrašovanie a vyhrážanie sa lekárom, ktorí podávajú alebo chcú podať výpovede. A pritom nikto iní nenavrhol reálne a uskutočniteľné riešenie situácie,“ odkázali.

„Základným a prvotným motívom našej práce je láska k tomuto povolaniu, ale ako starneme a už desaťročia nás ubúda, nevládzeme viac preberať ďalších a ďalších pacientov po odchádzajúcich kolegoch a slúžiť stále viac a viac služieb. Desaťročia nikoho nezaujíma porušovanie zákonníka práce v APS, náš vek, zdravotné ťažkosti alebo preťaženosť. Stúpajú len nároky na nás ako lekárov, aj ako podnikateľov, pričom vôbec nie sme slobodnými podnikateľmi,“ opísali neľahkú situáciu.

Majú viacero požiadaviek

Pediatri tvrdia, že nežiadajú nič iné, než to, čo je pre všetkých samozrejmosťou – dodržiavanie zákonníka práce, rešpektovanie pracovného času, práva na oddych po práci a práva na ochranu zdravia. „Napriek tomu sa NENAŠIEL JEDINÝ POSLANEC V PARLAMENTE, ktorý by našu výzvu a argumentáciu našej spoločnosti, podporenú MZSR do parlamentu predložil,“ dodali.

Od kompetentných chcú profesionalizáciu pohotovostných služieb a tým dobrovoľnosť služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zvýšenie platieb za jej využitie ale aj neúnavnú edukáciu pacientov o tom, ako riešiť ľahké ochorenia cestou dostupných médií s podporou štátu. Medzi požiadavkami je tiež zvýšenie mzdy lekára za hodinu služby a reálne uplatňovanie príplatkov za víkendy a sviatky.