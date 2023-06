Smer predstavil prvú desiatku kandidátov: Kandidátku zostavovali ľudsky nie mocensky

Blanár by mohol byť číslom dva na kandidátke. Blaha by obsadil tretie miesto. Nasledovali by Richard Takáč, Ladislav Kamenický a Erik Kaliňák. Siedme miesto by mal dostať exminister vnútra Kaliňák, ôsme Jaroslav Baška. Ako číslo deväť by sa mohol o dôveru voličov uchádzať Gašpar.

"Zostavoval som kandidátku ľudsky, nie mocensky. Veľmi si želám, aby sme prezentovali stranu s ľudskou a slovenskou tvárou. Bral som na zreteľ lojalitu ľudí v poslaneckom klube, ktorí nezradili. Navrhujem aj nových ľudí, ktorí sa osvedčili," uviedol Fico. Dodal, že s výnimkou dvoch alebo troch kandidátov ide o čisto stranícku kandidátnu listinu. Má garantovať stabilitu poslaneckého klubu a jeho orientáciu na slovenské ľavicové priority.